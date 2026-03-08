هدف رئال مادرید برای بازگشت امباپه و بلینگام در اتحاد
رئال مادرید امیدوار است دو ستاره کلیدی خود، کیلیان امباپه و جود بلینگام، را برای دیدار حساس مقابل منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد در اختیار داشته باشد.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه و جود بلینگام در آستانه بازگشت به تمرینات عادی در مجموعه تمرینی والدبباس هستند و انتظار میرود بهزودی به تمرینات تیم تحت هدایت آلوارو آربلوا اضافه شوند. با این حال، هر دو بازیکن دیدار رفت مرحله یکهشتم نهایی مقابل منچسترسیتی را از دست خواهند داد و تمرکز اصلی باشگاه روی آماده شدن آنها برای بازی برگشت در ۱۷ مارس در ورزشگاه اتحاد است.
این دو ستاره فرانسوی و انگلیسی در روزهای گذشته برای انجام بررسیهای پزشکی و برنامه ریکاوری خود به خارج از اسپانیا سفر کردند؛ اقدامی که پیش از این نیز توسط چند بازیکن رئال مادرید انجام شده بود. اگرچه به دلیل جایگاه مهم امباپه و بلینگام در ترکیب تیم، این سفرها توجه زیادی را جلب کرد، اما در چارچوب روشهای درمانی و ریکاوری که در سالهای اخیر در والدبباس اجرا شده، چنین تصمیمی کاملاً عادی محسوب میشود.
باشگاه رئال مادرید مدتهاست بر این باور تأکید دارد که روند درمان مصدومیتها باید با دقیقترین تشخیص پزشکی و روشی انجام شود که بازیکن بیشترین احساس راحتی را با آن داشته باشد. از همین رو سفر این دو بازیکن برای بررسیهای تخصصی موضوع تازهای نیست، هرچند برخی گزارشها تلاش کردند از این موضوع شایعات گستردهای بسازند.
در حال حاضر یک موضوع قطعی شده است: هیچکدام از این دو بازیکن در بازی رفت مرحله یکهشتم نهایی مقابل منچسترسیتی که چهارشنبه آینده برگزار میشود، حضور نخواهند داشت. درباره امباپه، زانوی چپ او به درمانها پاسخ مثبتی نشان داده و اگرچه در مقطعی احتمال بازگشت زودتر از موعد مطرح شد، اما تصمیم نهایی این است که همان دوره سههفتهای که در ابتدا برای ریکاوری تعیین شده بود، به طور کامل رعایت شود.
مدیران باشگاه، کادر فنی و خود امباپه بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند: مهمترین هدف این است که ناراحتیای که از اوایل دسامبر در زانوی او ایجاد شده و هنوز اجازه نمیدهد با شرایط کاملاً عادی بازی کند، به طور کامل برطرف شود. در این روند، اعتماد زیادی به برتراند سونری-کوته، پزشک فرانسوی، وجود دارد که سابقه کاری او در درمان ورزشکاران حرفهای بسیار قابل توجه است.
در مورد جود بلینگام نیز در ابتدا زمان بازگشت او برای اواخر ماه مارس پیشبینی شده بود، اما روند تمرینات و واکنش مثبت عضله نیموتری پای چپ او امیدها را افزایش داده است. این هافبک انگلیسی از اول فوریه و پس از مصدومیت در دیدار مقابل رایو وایکانو از میادین دور بوده، اما اکنون احتمال میرود بتواند زودتر از پیشبینی اولیه به ترکیب بازگردد.
در صورت ادامه روند فعلی، برنامه رئال مادرید این است که بلینگام نیز مانند امباپه برای دیدار برگشت مقابل منچسترسیتی در انگلیس آماده باشد؛ مسابقهای که میتواند زمان بازگشت همزمان دو ستاره مهم تیم به ترکیب کهکشانیها باشد.