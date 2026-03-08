دیبو مارتینز در آستانه دردسر بزرگ: خطر محرومیت به دلیل همکاری تبلیغاتی

به گزارش ایلنا، امیلیانو مارتینز با اتهامی مواجه شده که ممکن است او را درگیر پرونده‌ای انضباطی در فوتبال انگلیس کند. این دروازه‌بان ۳۳ ساله متهم است که با فعالیت تبلیغاتی برای یک شرکت شرط‌بندی آرژانتینی، احتمالاً قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) در زمینه ارتباط بازیکنان با صنعت شرط‌بندی را نقض کرده است.

بر اساس گزارش اتلتیک، مارتینز بیش از یک سال و نیم است که به‌عنوان سفیر برند bplay فعالیت می‌کند. این شرکت یک پلتفرم شرط‌بندی ورزشی و کازینوی آنلاین است که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شده و به‌صورت قانونی در آرژانتین فعالیت دارد. در این مدت تصویر و نام مارتینز به شکل گسترده در تبلیغات و کمپین‌های این شرکت مورد استفاده قرار گرفته است.

قوانین اتحادیه فوتبال انگلیس در این زمینه بسیار سخت‌گیرانه است. طبق این مقررات، بازیکنان حرفه‌ای شاغل در فوتبال انگلیس اجازه ندارند هیچ‌گونه فعالیت تبلیغاتی، ترویجی یا حمایت شخصی از شرکت‌های شرط‌بندی انجام دهند؛ به‌ویژه در مواردی که خود آن‌ها از مشارکت در آن نوع شرط‌بندی منع شده‌اند. یکی از بندهای این قوانین به‌طور مشخص تأکید می‌کند که بازیکنان نمی‌توانند فعالیت‌های شرط‌بندی‌ای را تبلیغ کنند که برای خودشان ممنوع است، از جمله شرط‌بندی روی مسابقات یا رقابت‌هایی که در آن حضور دارند یا ممکن است بتوانند بر نتیجه آن‌ها تأثیر بگذارند.

همکاری مارتینز با bplay به چندین کمپین تبلیغاتی منجر شده است. در مطلبی که ژوئن ۲۰۲۴ در سایت این شرکت منتشر شد، او به‌عنوان سفیر رسمی برند معرفی شد و به یک آگهی تبلیغاتی با حضور این دروازه‌بان اشاره شده بود. همچنین در اکتبر ۲۰۲۵ کمپین تبلیغاتی دیگری منتشر شد که در آن مارتینز در کنار برادرش آلخاندرو حضور داشت؛ راننده حرفه‌ای مسابقات اتومبیلرانی. در این تبلیغ، دو برادر لباس‌های ورزشی خود را با یکدیگر عوض می‌کنند تا نشان دهند «ورزش می‌تواند حتی کسانی را که مسیرهای متفاوتی دارند به هم نزدیک کند».

این نخستین بار نیست که یک بازیکن در فوتبال انگلیس به دلیل ارتباط با شرکت‌های شرط‌بندی با مشکل مواجه می‌شود. در سال ۲۰۱۹ یری مینا، مدافع سابق اورتون، به دلیل حضور در یک تبلیغ تلویزیونی برای شرکت شرط‌بندی کلمبیایی Betjuego با جریمه‌ای حدود ۱۱ هزار یورو و دریافت اخطار درباره رفتار آینده‌اش روبه‌رو شد.

در این میان نکته قابل توجه این است که خود باشگاه استون ویلا نیز در حال حاضر یک شرکت شرط‌بندی را به‌عنوان اسپانسر اصلی روی پیراهن‌هایش دارد. نام شرکت بتانو در حال حاضر روی جلوی پیراهن‌های این تیم دیده می‌شود. این قرارداد دو ساله اما در پایان فصل جاری به پایان می‌رسد؛ درست پیش از آنکه قوانین جدید لیگ برتر از فصل ۲۰۲۶/۲۷ اجرایی شود. طبق این مقررات تازه، تبلیغات شرکت‌های شرط‌بندی روی جلوی پیراهن باشگاه‌های لیگ برتر ممنوع خواهد شد.

پس از پرونده‌های جنجالی مرتبط با شرط‌بندی، از جمله محرومیت ایوان تونی، اتحادیه فوتبال انگلیس نظارت و آموزش در این زمینه را افزایش داده است. FA اکنون دوره‌های آموزشی آنلاین برای بازیکنان آکادمی‌ها برگزار می‌کند و بازیکنان حرفه‌ای نیز باید در کارگاه‌های اجباری شرکت کنند تا از قوانین مربوط به شرط‌بندی و پیامدهای احتمالی نقض آن آگاه شوند.

انتهای پیام/