اظهارات جدید ایجنت کلوپ؛ آیا رئال مادرید در کمین مربی آلمانی است؟
دوباره صحبتها درباره احتمال هدایت رئال مادرید توسط یورگن کلوپ داغ شد؛ ایجنت این مربی آلمانی بار دیگر به شایعات پیرامون علاقه احتمالی باشگاه اسپانیایی به استخدام او پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، بحث درباره آینده یورگن کلوپ همچنان ادامه دارد و بار دیگر نام رئال مادرید بهعنوان یکی از مقصدهای احتمالی او مطرح شده است. با این حال، مارک کوزیکه، مدیر برنامههای این مربی آلمانی، چنین گمانهزنیهایی را رد کرده و اعلام کرده که هیچ تماسی از سوی باشگاه اسپانیایی برقرار نشده است.
در هفتههای اخیر گزارشهایی منتشر شد که در آنها از کلوپ بهعنوان گزینهای برای جانشینی آلوارو آربلوا نام برده میشد. با وجود این شایعات، کوزیکه توضیح داد که نه از طرف رئال مادرید و نه از سوی مدیر فوتبال گروه ردبول هیچ ارتباطی در این خصوص برقرار نشده است.
مدیر برنامههای کلوپ در واکنش به این خبرها گفت: «یورگن کلوپ از نقش فعلیاش در ردبول بسیار راضی است و صحبتهایی که درباره مذاکره برای هدایت رئال مادرید مطرح میشود، در حال حاضر فقط شایعه است.»
او همچنین درباره احتمال حضور کلوپ روی نیمکت یک تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ نیز صحبت کرد و بار دیگر تأکید کرد که هیچ گفتوگویی در این باره صورت نگرفته است. کوزیکه در پاسخ به این پرسش گفت: «هیچ نیازی نیست درباره موضوعاتی که فقط شایعه هستند صحبت کنیم. در حال حاضر هیچکس با ما تماس نگرفته است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی هفتههای گذشته برخی گزارشها از احتمال کنار رفتن کلوپ از سمت فعلیاش در پایان فصل و بازگشت دوباره او به مربیگری خبر داده بودند. چنین گزارشهایی باعث شد دوباره نام این سرمربی آلمانی در ارتباط با چند باشگاه بزرگ مطرح شود.
با این حال، این نخستین بار نیست که چنین شایعاتی مطرح میشود. چند ماه قبل نیز مدیر برنامههای کلوپ ارتباط او با باشگاه مادریدی را رد کرده بود. او در آن زمان تأیید کرده بود که پیشنهادهایی از سوی برخی باشگاهها و حتی تیمهای ملی به دست کلوپ رسیده است، اما این مربی آلمانی آن پیشنهادها را رد کرده زیرا از مسئولیتهای جدید خود در ساختار ردبول رضایت دارد.