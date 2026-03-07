راز شادی گل احساسی والورده فاش شد؛ ادای احترام به مربی رئال
فدریکو والورده پس از گلزنی برای رئال مادرید شادی متفاوت و احساسیای را نشان داد؛ حرکتی که بعداً مشخص شد ادای احترامی به مربی بدنساز تیم بوده که به تازگی مادرش را از دست داده است.
به گزارش ایلنا، دیدار رئال مادرید و سلتاویگو در هفته بیستوهفتم لالیگا با لحظهای احساسی همراه شد؛ لحظهای که پس از گل دیرهنگام فدریکو والورده شکل گرفت. این هافبک اروگوئهای در وقتهای تلفشده مسابقه موفق شد گل پیروزی تیمش را به ثمر برساند تا رئال مادرید در نهایت با نتیجه ۱-۲ از سد حریفش عبور کند.
پس از این گل سرنوشتساز، والورده شادی متفاوتی را انتخاب کرد. او بلافاصله به سمت آنتونیو پینتوس، مربی بدنساز رئال مادرید، دوید و او را در آغوش گرفت؛ صحنهای که در ورزشگاه بالایدوس توجه بسیاری را به خود جلب کرد و به یکی از تصاویر بهیادماندنی این مسابقه تبدیل شد.
گل والورده با ضربهای از پشت محوطه جریمه به ثمر رسید. شوت قدرتمند او در مسیر دروازه به شکل غیرمنتظرهای با برخورد به آرنج مارکوس آلونسو تغییر مسیر داد. همین تغییر جهت باعث شد ایونات رادو، دروازهبان سلتاویگو که به سمت دیگری شیرجه زده بود، هیچ فرصتی برای واکنش و مهار توپ نداشته باشد.
دلیل اصلی حرکت احساسی والورده پس از پایان مسابقه مشخص شد. آنتونیو پینتوس در صفحه اینستاگرام خود توضیح داد که این بازیکن برای همدردی با او چنین کاری انجام داده است. او در این باره نوشت: «فده والورده پس از گل برای در آغوش گرفتن من آمد، به دلیل فوت مادرم… فده، تو انسانی نجیب و بازیکنی بزرگ هستی.»
این پیروزی برای رئال مادرید اهمیت زیادی داشت. تا دقایق پایانی به نظر میرسید این دیدار با تساوی به پایان برسد و امتیازات بین دو تیم تقسیم شود، اما گل دیرهنگام والورده شرایط را تغییر داد و سه امتیاز ارزشمند را برای لوس بلانکوس به همراه آورد. رئال مادرید با این برد حساس توانست در هفته ۲۷ لالیگا دست پر زمین مسابقه را ترک کند و به مسیر خود در کورس قهرمانی ادامه دهد.