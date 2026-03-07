اظهار نظر جنجالی آربلوا پس از برد رئال مادرید

به گزارش ایلنا، پیروزی رئال مادرید مقابل سلتاویگو تنها به دلیل نتیجه مسابقه خبرساز نشد، بلکه جمله‌ای از آلوارو آربلوا پس از پایان بازی بحث‌های گسترده‌ای را در اطراف این تیم ایجاد کرد. سرمربی رئال در اظهارنظری که بسیاری را غافلگیر کرد، گفت: «برای افرادی که می‌خواستند بازی کنند، خیلی خوشحالم.» جمله‌ای کوتاه که به سرعت به‌ عنوان پیامی کنایه‌آمیز به برخی بازیکنان تیم تعبیر شد.

آربلوا در صحبت‌هایش نام مشخصی را مطرح نکرد، اما لحن او نشان می‌داد که نسبت به میزان تعهد برخی بازیکنان در مقاطع حساس رضایت کامل ندارد. این موضوع در شرایطی مطرح شد که رئال مادرید با فهرستی پر از غایبان مقابل سلتاویگو به میدان رفت؛ هفت بازیکن به دلیل مصدومیت و سه بازیکن به دلیل محرومیت در دسترس نبودند. با این حال، تیم مادریدی توانست با تکیه بر چند بازیکن جوان از جمله تیاگو پیتارچ، پالاسیو و مانوئل آنخل به پیروزی برسد.

در پی این اظهارات، گمانه‌زنی‌ها درباره بازیکنانی که ممکن است مخاطب پیام آربلوا بوده باشند بالا گرفت. یکی از نام‌هایی که در این میان مطرح شده، ادواردو کاماوینگا است. این هافبک فرانسوی دو دیدار اخیر تیمش را به دلیل مشکلی دندانپزشکی که از یک پوسیدگی ناشی شده بود از دست داده است. با این حال او یک روز پیش از بازی برابر سلتاویگو در تمرینات حضور داشت اما در نهایت نامش از فهرست مسابقه خط خورد. این موضوع باعث تعجب برخی شده، زیرا بعید به نظر می‌رسد که حل چنین مشکلی طی یک هفته برای بازیکن و کادر پزشکی امکان‌پذیر نبوده باشد.

احتمال دیگری که درباره منظور آربلوا مطرح شده به بازیکنانی مربوط است که در دیدار قبلی لیگ محروم شدند. فرانکو ماستانتونو یکی از آنهاست؛ بازیکنی که در دیدار مقابل ختافه در وقت‌های تلف‌ شده کارت قرمز دریافت کرد و گفته می‌شود سرمربی تیم از این اتفاق رضایت نداشت. دین هویسن و کارراس نیز در این فهرست قرار می‌گیرند، چرا که پنجمین کارت زرد خود را دریافت کردند؛ کارت‌هایی که در والدبباس «قابل اجتناب» توصیف شده‌اند.

آربلوا که در نشست‌های خبری به انتقال پیام‌های غیرمستقیم شهرت دارد، بدون نام بردن از کسی نشان داد که از رفتار یا میزان تعهد برخی بازیکنانی که در ویگو در دسترس نبودند رضایت ندارد. با این حال او تأکید کرد که تیمش با وجود تمام این غیبت‌ها شخصیت خوبی نشان داده است و بازیکنان جوان از فرصتی که به آنها داده شد استفاده کردند. تیاگو پیتارچ که بار دیگر در ترکیب اصلی قرار گرفت نیز همچنان روند پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.

در مقابل این انتقادهای ضمنی، آربلوا از بازیکنانی که با وجود مشکلات جسمانی تیم را همراهی کردند تمجید کرد. رائول آسنسیو یکی از این بازیکنان بود که با وجود آسیب‌دیدگی در ناحیه گردن و بدون امکان استفاده از تزریق برای کاهش درد، همچنان برای تیم تلاش می‌کند. دنی کارواخال نیز از جمله بازیکنانی بود که با وجود مشکلات معده به ویگو سفر کرد؛ هرچند می‌دانست در این مسابقه در ترکیب اصلی قرار نخواهد گرفت و اکنون در رقابت برای حضور در ترکیب پشت سر ترنت الکساندر آرنولد قرار دارد.

با نزدیک شدن به دیدار حساس چهارشنبه برابر منچسترسیتی، آربلوا باید این شرایط را در فضایی پرتنش مدیریت کند. نشانه‌ها حاکی از آن است که ممکن است او بار دیگر فرلان مندی را در سمت چپ خط دفاعی به جای کارراس به میدان بفرستد. این مدافع فرانسوی در دیدار برابر سلتاویگو نمایش دفاعی قابل اعتمادی داشت؛ عملکردی که می‌تواند در تقابل با تیم پپ گواردیولا اهمیت زیادی پیدا کند.

در همین حال، وضعیت کاماوینگا همچنان یکی از پرسش‌های مهم پیش از این مسابقه است. هنوز مشخص نیست که آیا غیبت او ادامه خواهد داشت یا حتی در صورت حضور در فهرست تیم چه نقشی در ترکیب خواهد داشت. در سوی دیگر، تیاگو پیتارچ همچنان در خط میانی پیشرفت می‌کند و حضور یا عدم حضور او در ترکیب اصلی می‌تواند تا حدی مشخص کند که پیام آربلوا در نشست خبری دقیقاً متوجه چه کسی بوده است. این بازیکن آکادمی در دو بازی اخیر عملکرد خوبی ارائه داده و به یکی از چهره‌های برجسته این فصل در میان بازیکنان تیم ذخیره تبدیل شده است.

