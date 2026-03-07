واکنش تند بوفون به تصمیمات VAR در دربی ایتالیا

به گزارش ایلنا، در جریان دربی پرحاشیه ایتالیا میان یوونتوس و اینتر، تصمیمی بحث‌برانگیز باعث شد جنجال بزرگی شکل بگیرد. پیر کالولو در نیمه دوم مسابقه پس از تکل روی آلساندرو باستونی کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین اخراج شد؛ تصمیمی که طبق تصاویر بازبینی‌شده، با برخوردی بسیار جزئی همراه بود و بسیاری از کارشناسان داوری آن را ناعادلانه دانستند. با این اخراج، یوونتوس مجبور شد بیش از بیست دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی کند و سرانجام با نتیجه ۲-۳ شکست خورد.

با وجود اهمیت این تصمیم، کمک داور ویدیویی اجازه دخالت نداشت، زیرا طبق قوانین فعلی، VAR نمی‌تواند در مورد کارت زرد دوم یا اخراج ناشی از آن مداخله کند. همین موضوع بحث تازه‌ای درباره ناهماهنگی قوانین VAR و عدالت داوری در فوتبال ایتالیا به راه انداخت.

جانلوییجی بوفون، اسطوره یوونتوس، در گفت‌وگو با روزنامه ایل مساجرو به صراحت از این وضعیت انتقاد کرد و گفت: «این موضوع اهمیت و ضرورت مداخله برای حل مسائلی مانند پرونده کالولو را تأیید می‌کند. چگونه ممکن است در چنین حادثه جدی مداخله‌ای صورت نگیرد؟ چه کسی می‌توانست چنین چیزی را تصور کند؟ این روندی است که آدم را دیوانه می‌کند. در تماس‌های فیزیکی باید چیزی بررسی شود. همیشه لازم نیست خطا اعلام شود. باید تعاملی میان بازیکنان فوتبال و داور وجود داشته باشد. اگر برای هر حرکتی سوت زده شود، بازیکنان فوراً آن را متوجه می‌شوند و همیشه خود را به زمین می‌اندازند.»

بوفون همچنین به واکنش‌ها پس از مسابقه اشاره کرد و از فشارهایی که بر آلساندرو باستونی وارد شده بود ابراز تأسف کرد. این مدافع پس از مسابقه به دلیل درگیری با کالولو هدف انتقاد برخی هواداران قرار گرفت اما بعداً بابت آن اتفاق عذرخواهی کرد. بوفون درباره گفت‌وگوی خود با او توضیح داد: «صحبت کردیم. به نظرم همه چیز کمی بیش از حد بود. این مسائل ناگزیر فراموش می‌شوند. او بسیار شایسته است اما در حال پرداخت بهای این اتفاق است.»

به این ترتیب، اظهارات بوفون بار دیگر موضوع دخالت محدود VAR و ناهماهنگی قوانین داوری را در فوتبال ایتالیا به صدر بحث‌های روز این کشور بازگرداند.

