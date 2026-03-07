حمایت تند اورا از کریک برابر انتقادات
پاتریس اورا با واکنشی تند به انتقادات برخی بازیکنان سابق منچستریونایتد از مایکل کریک پاسخ داد و تأکید کرد که این چهرههای قدیمی باید دست از فشار آوردن به او بردارند.
به گزارش ایلنا، پاتریس اورا در واکنشی تند نسبت به انتقاداتی که از مایکل کریک مطرح شده، از برخی همتیمیهای سابق خود در منچستریونایتد انتقاد کرد و از آنها خواست رویکرد منصفانهتری در قبال این مربی داشته باشند.
این واکنش در شرایطی مطرح شد که کریک با وجود هدایت منچستریونایتد به سمت رقابت برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا، همچنان هدف انتقادهای شدید قرار گرفته است. تنشها زمانی شدت گرفت که پس از شکست ۱-۲ منچستریونایتد برابر نیوکسل، که نخستین شکست تیم تحت هدایت کریک ۴۴ ساله بود، گفته شد پل اسکولز پیامی طعنهآمیز در شبکههای اجتماعی منتشر کرده است.
اورا از این که چنین انتقادهایی به صورت علنی مطرح شده شگفتزده شد و حتی به تفاوت رفتار رسانهای فعلی اسکولز با شخصیت آرام او در دوران بازیگری اشاره کرد. او در عین حال تأکید کرد که کریک در اولدترافورد عملکرد قابل توجهی داشته و شایسته حمایت بیشتری از سوی چهرههای قدیمی باشگاه است.
اورا در گفتوگو با سایت گل در این باره گفت: «امیدوارم استوری اینستاگرام پل اسکولز جعلی باشد، امیدوارم هک شده باشد. راستش، از رفتار اسکولزی تعجب نمیکنم. او آرامترین بازیکنی بود که در طول دوران فوتبالم با او بازی کردم. حالا در رسانهها، بمب خبری منتشر میکند. واقعاً نمیفهمم چرا حمایت از مایکل کریک کم است. او یکی از ماست و عملکرد خیلی خوبی دارد. تحلیلهای منفی از اسکولز از سوی کین و گری نویل بوده است. این موضوع من را ناراحت میکند چون ما میخواهیم در جمع چهار تیم برتر باشیم و این نظرات غیرضروری هستند. اما این همان کاری است که وقتی در تلویزیون کار میکنید انجام میدهید. نمیتوانید مثبت باشید، باید منفی باشید. مردم نمیتوانند فراموش کنند که به عنوان سرمربی چه کردهاند. آنها بهعنوان بازیکن افسانهای هستند اما به عنوان مربی کار بزرگی انجام ندادهاند.»
اسطوره فرانسوی منچستریونایتد در ادامه صحبتهایش تندترین انتقادهای خود را متوجه گری نویل کرد و به دوران ناموفق او روی نیمکت والنسیا اشاره کرد؛ دورهای که نویل تنها توانست در ۲۸ مسابقه ۱۰ پیروزی به دست آورد.
اورا در این باره نیز گفت: «به نویل گفتم: صحبت در تلویزیون آسان است. وقتی در والنسیا بودی، آنها از تو کار بزرگی خواستند و تو چیزی به آنها ندادی. بعد از سه ماه، خداحافظی کردند. پس این که بخواهند حرفه یک مربی را نابود کنند، کمی زیادی است.»