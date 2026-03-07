واکنش آربلوا به ناراحتی ستاره رئال مادرید
آلوارو آربلوا پس از اعتراض آردا گولر به تصمیم تعویض در دیدار مقابل سلتاویگو، با اشاره به فرصتهایی که در اختیار این بازیکن قرار داده از تصمیمش دفاع کرد.
به گزارش ایلنا، با وجود پیروزی مهم ۱-۲ رئال مادرید برابر سلتاویگو در آغاز هفته بیست و هفتم لالیگا، بخشی از توجه رسانهها پس از پایان مسابقه نه به نتیجه بازی، بلکه به صحنهای معطوف شد که هنگام تعویض آردا گولر رخ داد و واکنشهایی که بعد از آن در نشست خبری آلوارو آربلوا شکل گرفت.
دوربینها و همچنین گزارش روزنامه اسپانیایی آ.اس لحظهای را ثبت کردند که در آن آربلوا تصمیم گرفت گولر را از زمین خارج کند و پالاسیو را به جای او وارد میدان کند. در آن لحظه گفته میشود ستاره ترک رئال مادرید از این تصمیم شگفتزده شد و با حالتی ناباورانه پرسید: «من؟!» سپس زمین مسابقه را ترک کرد و در حالی که کلماتی نامفهوم زیر لب زمزمه میکرد، با لبخندی کنایهآمیز واکنش خود را نشان داد؛ واکنشی که به وضوح نارضایتیاش از تصمیم سرمربی را نشان میداد، به ویژه با توجه به این که گولر پیش از آن پاس گل تعیینکنندهای برای گل شوامنی داده بود.
با وجود این واکنش، گولر همچنان به پروتکلهای معمول پایبند ماند و هنگام خروج از زمین با همتیمی خود و سرمربی کنار زمین دست داد. با این حال زبان بدن او نشان میداد که تمایل داشت همچنان در زمین بماند و به بازی ادامه دهد؛ موضوعی که در شرایط دشوار مسابقه برای رئال مادرید بیشتر به چشم میآمد، چرا که این تیم تا دقایق پایانی برای حفظ برتری تلاش کرد تا در نهایت والورده گل پیروزی را به ثمر رساند.
در سوی دیگر، آربلوا بدون عقبنشینی واکنش بازیکنش را پذیرفت و پس از پایان بازی نیز در نشست خبری درباره این موضوع صحبت کرد. سرمربی رئال مادرید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره این اتفاق و همچنین میزان دقایق بازی گولر، با لحنی قاطع و تا حدی چالشی از تصمیم خود دفاع کرد.
او در این باره گفت: «آردا گولر؟ دوست دارم بدانم کدام مربی دیگری به او همان قدر فرصت داد که من دادم. هیچکس به اندازه من به او باور ندارد و هیچکس به اندازه من اعتمادش به او را نشان نداده است.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که رئال مادرید خود را برای یکی از مهمترین بازیهای پیش رویش آماده میکند؛ دیداری حساس برابر منچسترسیتی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا. آربلوا در چنین مقطعی تلاش میکند انسجام تیمش را حفظ کند و تأکید دارد تصمیمات فنی که میگیرد در نهایت با هدف تأمین منافع تیم اتخاذ میشود.