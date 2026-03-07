گواردیولا: مطمئنم فصل آینده برای منچسترسیتی بهتر خواهد بود

سرمربی منچسترسیتی در این باره گفت: «مطمئن هستم که فصل آینده برای ما بهتر خواهد بود.»

او با اشاره به روند تحول در ترکیب و ساختار تیم افزود که منچسترسیتی در حال عبور از دوره‌ای از تغییرات است و اگر تیم بتواند سریع‌تر با شرایط جدید سازگار شود، همچنان فرصت برای رسیدن به اهداف وجود دارد.

گواردیولا در ادامه تأکید کرد: «ما در حال تجربه تغییرات زیادی هستیم، اما هنوز چیزی از دست نرفته است. مطمئنم فصل آینده بهتر خواهد بود و در این موضوع تردیدی ندارم.»

سرمربی سیتی همچنین اشاره کرد که هدف کادر فنی این است که تیم در ادامه مسیر با یادگیری سریع‌تر از شرایط موجود، برای رقابت‌های پیش‌رو آماده‌تر شود.