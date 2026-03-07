رزنیور: ژائو پدرو اکنون در سطح مهاجمانی مانند کین، امباپه و هالند است

سرمربی چلسی با تمجید از عملکرد ژائو پدرو تأکید کرد این مهاجم در حال حاضر در سطح مهاجمان بزرگی مانند هری کین، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند قرار دارد.

به گزارش ایلنا، لیام رزنیور در اظهاراتی درباره کیفیت فنی ژائو پدرو به تمجید از این مهاجم پرداخت و او را در میان بهترین مهاجمان حال حاضر فوتبال قرار داد.

او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ژائو پدرو می‌تواند در همان سطح مهاجمانی مانند هری کین، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند قرار بگیرد، گفت: «از نظر من ژائو اکنون در همان سطح قرار دارد.»

رزنیور با اشاره به پیشرفت این بازیکن در سال‌های اخیر، تأکید کرد عملکرد او در زمین مسابقه نشان می‌دهد توانایی رقابت با مهاجمان بزرگ فوتبال جهان را دارد.

ژائو پدرو در فصل جاری با نمایش‌های مؤثر در خط حمله تیمش توانسته توجه کادر فنی و کارشناسان فوتبال را به خود جلب کند و به یکی از مهره‌های کلیدی تیم تبدیل شود.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل