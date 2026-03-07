به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، در آستانه دیدار مهم این تیم مقابل منچسترسیتی درباره نقش هواداران در موفقیت تیم صحبت کرد.

او در این باره گفت: «از هواداران می‌خواهیم همان کاری را انجام دهند که همیشه انجام می‌دهند؛ ما را تشویق کنند و باعث شوند برنابئو برای حریفان به مکانی بسیار دشوار تبدیل شود.»

مهاجم رئال مادرید همچنین به تأثیر حمایت هواداران اشاره کرد و افزود: «با حضور و حمایت آن‌ها، ما تیم بسیار قدرتمندتری می‌شویم.»

رئال مادرید در دیدار پیش رو برابر منچسترسیتی یکی از مهم‌ترین مسابقات خود در رقابت‌های اروپایی را برگزار خواهد کرد و امیدوارند با بهره‌گیری از حمایت هواداران در ورزشگاه خانگی، نتیجه مطلوبی کسب کنند.

