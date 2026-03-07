وینیسیوس: با حمایت هواداران، برنابئو برای رقبا جهنم میشود
وینیسیوس جونیور پیش از دیدار حساس رئال مادرید و منچسترسیتی از هواداران این تیم خواست مانند همیشه از تیم حمایت کنند تا ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به محیطی دشوار برای حریف تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، در آستانه دیدار مهم این تیم مقابل منچسترسیتی درباره نقش هواداران در موفقیت تیم صحبت کرد.
او در این باره گفت: «از هواداران میخواهیم همان کاری را انجام دهند که همیشه انجام میدهند؛ ما را تشویق کنند و باعث شوند برنابئو برای حریفان به مکانی بسیار دشوار تبدیل شود.»
مهاجم رئال مادرید همچنین به تأثیر حمایت هواداران اشاره کرد و افزود: «با حضور و حمایت آنها، ما تیم بسیار قدرتمندتری میشویم.»
رئال مادرید در دیدار پیش رو برابر منچسترسیتی یکی از مهمترین مسابقات خود در رقابتهای اروپایی را برگزار خواهد کرد و امیدوارند با بهرهگیری از حمایت هواداران در ورزشگاه خانگی، نتیجه مطلوبی کسب کنند.