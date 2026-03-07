واکنش آلگری به احتمال حضور در رئال مادرید

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال حضور ماسیمیلیانو آلگری روی نیمکت رئال مادرید منتشر شده است؛ موضوعی که واکنش سرمربی میلان را به همراه داشت.

آلگری در پاسخ به این شایعات اعلام کرد: «در میلان خوشحال هستم و قرارداد من با این باشگاه تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد.»

او همچنین به برنامه‌های باشگاه برای تقویت تیم اشاره کرد و گفت مدیران میلان در حال تلاش برای بهبود ترکیب تیم در فصل آینده هستند.

سرمربی روسونری در ادامه تأکید کرد هدف باشگاه این است که با تقویت ترکیب و برنامه‌ریزی مناسب، شرایط بهتری برای رقابت در فصل آینده فراهم شود.

