واکنش احساسی بالاک هنگام یادآوری پسرش
میشاییل بالاک در گفتوگویی که درباره از دست دادن پسرش انجام داد نتوانست احساساتش را پنهان کند و با یادآوری آن حادثه تلخ، لحظاتی بسیار احساسی را تجربه کرد.
به گزارش ایلنا، میشاییل بالاک پس از سالها سکوت، اینبار با چشمانی اشکبار و صدایی لرزان درباره حادثه تلخی سخن گفت که زندگیاش را در سال ۲۰۲۱ دگرگون کرد؛ زمانی که امیلیو بالاک، فرزند ۱۸ سالهاش، در جریان تعطیلات خانوادگی در پرتغال در اثر واژگونی یک چهارچرخ موتوری جان خود را از دست داد. تلاش آتشنشانان و تیمهای پزشکی برای نجات او بینتیجه ماند و این حادثه در همان محل، به شکلی ناگهانی و دلخراش، به پایان رسید.
بالاک اکنون در مصاحبهای با اسکای اسپورت آلمان درباره این تجربه دردناک و فرآیند کنار آمدن با چنین فقدانی صحبت کرده است؛ گفتوگویی که در بخشهایی از آن مجبور شد بارها مکث کند تا بتواند احساساتش را کنترل کند. هنگامی که از او پرسیده شد در سالهای گذشته چگونه توانسته با این غم سنگین ادامه دهد، پاسخش با سکوتی طولانی آغاز شد و سپس گفت:
«سخت است. تصورش را نمیتوان کرد. حتی نمیتوان آن را با کلمات توضیح داد. این یک فرآیند سرکوب است. هرکس به شکلی با آن کنار میآید. من تقریباً نمیتوانم درباره او صحبت کنم. دوست دارم خیلی بیشتر بگویم اما احساساتم من را فرا میگیرد. به همین دلیل است که این یک فرآیند انکار است، جایی که سعی میکنید از طریق زندگی روزمره با آن کنار بیایید… البته در این مسیر ترسهای بزرگتری هم ایجاد میشود. چه چیز دیگری ممکن است اتفاق بیفتد؟»
کاپیتان پیشین تیم ملی آلمان در بخش دیگری از صحبتهایش توضیح داد چنین تراژدیای جهانبینی انسان را تغییر میدهد و ارزشهای زندگی را در جایگاهی متفاوت قرار میدهد. او در ادامه گفت:
«زندگی ارزشمند است. این که زندگیای داریم کاملاً یک امتیاز است. خوششانسی و بدشانسی هم نقش بزرگی دارند. سرنوشت… با وجود تمام حرفها درباره سرنوشت، طبیعتاً میخواهم با آن روبرو شوم. این دوباره به من قدرت میدهد، این وظیفه را انجام دهم و همزمان متوجه میشوم که زندگی ادامه دارد.»
این نخستینبار است که بالاک با چنین صراحتی درباره این حادثه سخن میگوید؛ روایتی که نشان میدهد زخم آن روز هنوز در زندگی او عمیق و زنده است، اما در عین حال تلاش میکند با اتکا به معنای زندگی و ادامه مسیر، راهی برای تحمل این اندوه بیابد.