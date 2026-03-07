اعتماد به نفس کورتوا پیش از تقابل با سیتی
تیبو کورتوا با ابراز اطمینان از توانایی رئال مادرید تأکید کرد تیمش میتواند در دیدار حساس مقابل منچسترسیتی به پیروزی برسد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید در شرایطی ورزشگاه بالایدوس را ترک کرد که روحیهای تازه گرفته بود؛ روحیهای که تا حد زیادی به نمایش درخشان تیبو کورتوا درون دروازه مربوط میشد. دروازهبان بلژیکی با چند واکنش کلیدی اجازه نداد سلتاویگو جریان بازی را به سود خود تغییر دهد و در نهایت نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کرد. این برد برای شاگردان کارلو آنچلوتی از نظر حفظ جایگاه در رقابت قهرمانی اهمیت زیادی داشت و کورتوا نیز پس از مسابقه از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد.
او توضیح داد: «این پیروزی بسیار مهم است، به خصوص در سالگرد باشگاه بزرگمان. این شادی بزرگی برای همه هواداران است. مسابقه آسانی نبود. آنها با یازده بازیکن پشت توپ بازی میکردند و برای ما پیدا کردن فضا سخت بود. با گل، ضربه به تیرک و چند شوت شروع خوبی داشتیم، اما بعد آنها دوباره به بازی برگشتند. تساوی ناامیدکننده بود، اما در نیمه دوم ما بیشتر از آنها میخواستیم که برنده شویم.»
کورتوا همچنین از زاویه دید خودش درون دروازه، لحظه به ثمر رسیدن گل سرنوشتساز فده والورده را توصیف کرد؛ گلی که در نهایت سه امتیاز بازی را برای رئال مادرید به ارمغان آورد و نتیجه مسابقه را به سود این تیم رقم زد.
او در این باره گفت: «دیوانه شدم، برای جشن گرفتن دویدم. هفته آسانی نبود و میدانستیم باید واکنش نشان دهیم. امروز ۱۰ بازیکن را در اختیار نداشتیم و با این حال نشان دادیم که برای این لوگو میجنگیم. بازیکنان تیم جوانان بسیار خوب وارد زمین شدند و میخواهم به آنها تبریک بگویم. وقتی همه چیز به نفع شما پیش میرود، انجام اولین بازی آسان است، اما انجام آن در لحظهای مانند امروز دشوارتر است و آنها شخصیت زیادی نشان دادند.»
دروازهبان رئال مادرید در ادامه به وضعیت جسمانی خودش نیز اشاره کرد و از روند بازگشتش پس از جراحی زانو صحبت کرد. او تأکید کرد که برای رسیدن دوباره به شرایط مطلوب تلاش زیادی انجام داده و از اینکه این فصل با مشکل مصدومیت جدی مواجه نشده، احساس رضایت دارد.
کورتوا در این باره گفت: «احساس بسیار خوبی دارم. پس از عمل جراحی به سختی کار کردهام و به باشگاه بدنسازی رفتهام تا سرعت و انفجار حرکتیام را حفظ کنم. به جز یکی دو روز بد، خدا را شکر چون امسال مصدومیتی نداشتهام. این نشاندهنده کاری است که هر روز انجام میدهم.»
با پایان این مسابقه و قطعی شدن پیروزی رئال مادرید در ویگو، توجه کورتوا خیلی زود به دیدار بزرگ بعدی تیمش معطوف شد؛ مسابقهای حساس در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برابر منچسترسیتی. او در آستانه این بازی از همتیمیهایش و همچنین هواداران خواست با بیشترین انرژی و تمرکز در کنار تیم باشند.
کورتوا در پایان گفت: «ما به تیمی نیاز داریم که فوقالعاده پرانرژی و کاملاً متمرکز باشد. میدانیم مسابقه مهمی است و از دقیقه اول به حمایت هواداران نیاز داریم، درست همانطور که مقابل بنفیکا کنار ما بودند. میتواند شبی بزرگ در برنابئو باشد. همه باید با ۲۰۰ درصد توانمان عمل کنیم؛ هم بازیکنان و هم هواداران. مطمئنم که پیروز خواهیم شد.»