ترکیب احتمالی بارسلونا / به دنبال تثبیت صدر

به گزارش ایلنا، اتلتیک بیلبائو و بارسلونا شنبه شب در چارچوب هفته بیست‌وهفتم رقابت‌های لالیگا در ورزشگاه سن‌مامس به مصاف یکدیگر می‌روند؛ دیداری که در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو تیم چند روز پیش از رسیدن به فینال کوپا دل‌ری بازماندند. حذف از جام حذفی برای هر دو تیم ناامیدکننده بود، اما شرایط و حال‌وهوای آنها پیش از این مسابقه کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد.

بارسلونا در بازی نیمه‌نهایی برابر اتلتیکو مادرید نمایش قابل قبولی داشت، اما در نهایت نتوانست نتیجه لازم را بگیرد. شاگردان هانسی فلیک به‌ویژه در نیمه نخست دیدار در ورزشگاه متروپولیتانو عملکرد ضعیفی داشتند و همین موضوع باعث شد فرصت صعود به فینال را از دست بدهند.

در سوی مقابل، اتلتیک بیلبائو نیز در بازی برگشت نیمه‌نهایی کوپا دل‌ری مقابل رئال سوسیداد در آنوئتا نتوانست اختلاف را جبران کند و عملاً هیچ‌گاه به هدفش نزدیک نشد. عملکرد نه‌چندان خوب این تیم در آن مسابقه باعث شده تردیدهایی درباره توانایی‌های شاگردان ارنستو والورده ایجاد شود.

با این حال، بیلبائو امیدوار است در سن‌مامس شرایط متفاوتی رقم بزند. این مسابقه یکی از معدود دیدارهای بزرگ باقی‌مانده این فصل در ورزشگاه خانگی آنهاست و شاگردان والورده می‌خواهند با ارائه نمایشی بهتر، جایگاه خود در جدول را نیز تقویت کنند. آنها با نتایج نسبتاً خوب در لالیگا همچنان به کسب سهمیه رقابت‌های اروپایی امیدوار هستند.

در طرف دیگر، بارسلونا با وجود برخی مسائل داخلی و برگزاری انتخابات در باشگاه، تمرکز اصلی خود را روی رقابت‌های لیگ گذاشته است. تیم فلیک برای حفظ صدر جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد، به‌خصوص پس از آن که نخستین جام فصل را از دست داده و نمی‌خواهد در لالیگا نیز امتیازهای مهمی را از دست بدهد.

آمار بارسلونا با هدایت فلیک نیز امید زیادی به هواداران این تیم داده است. این تیم در پنج بازی اخیر خود در لالیگا به پنج پیروزی رسیده و با ثبت ۱۶ گل زده و تنها یک گل خورده، عملکردی بسیار چشمگیر داشته است. با این حال، مشکل مصدومیت‌ها همچنان یکی از دغدغه‌های جدی کادر فنی محسوب می‌شود.

ژول کنده و آلخاندرو بالده در جریان دیدار کوپا دل‌ری مصدوم شدند و گفته می‌شود حدود یک ماه از میادین دور خواهند بود. این دو بازیکن به فهرست مصدومان بارسلونا که شامل گاوی، آندریاس کریستنسن و فرانکی دی‌یونگ است اضافه شده‌اند. گاوی با تیم به بیلبائو سفر کرده اما هنوز شرایط حضور در میدان را ندارد و به نظر می‌رسد به پایان دوران نقاهتش نزدیک شده باشد.

در عین حال، خبر خوب برای بارسلونا بازگشت روبرت لواندوفسکی است. مهاجم لهستانی که به دلیل شکستگی استخوان کاسه چشم دیدار قبلی برابر اتلتیکو مادرید را از دست داده بود، می‌تواند در این مسابقه به میدان برود و احتمالاً با ماسک محافظ بازی خواهد کرد.

ترکیب احتمالی بارسلونا: خوان گارسیا، کانسلو، آرائوخو، کوبارسی، جرارد مارتین، اریک گارسیا، برنال، یامال، اولمو، رشفورد و لواندوفسکی.

