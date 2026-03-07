ایگور تودو در آستانه اخراج از تاتنهام

به گزارش ایلنا، وضعیت تاتنهام هاتسپر پس از شکست برابر کریستال پالاس بحرانی‌تر از همیشه شده و این تیم اکنون به شکل جدی در معرض سقوط از لیگ برتر انگلیس قرار گرفته است. ادامه نتایج ضعیف اسپرز باعث شده فشارها روی ایگور تودور، سرمربی جدید تیم، به سرعت افزایش پیدا کند؛ به طوری که تنها پس از سه مسابقه احتمال برکناری او مطرح شده است.

بر اساس گزارش اسکای اسپورتس به نقل از تلگراف، مدیران باشگاه شمال لندنی در حال بررسی امکان ایجاد یک تغییر دیگر روی نیمکت هستند؛ تصمیمی که در صورت عملی شدن، دومین تغییر سرمربی تاتنهام در فاصله‌ای کمتر از یک ماه خواهد بود. این بحث پس از آن جدی شد که تیم تحت هدایت تودور در هر سه بازی ابتدایی خود شکست خورد و نشانه‌ای از بهبود در عملکرد تاتنهام دیده نشد.

تودور به تازگی و با قراردادی کوتاه‌مدت تا پایان فصل جانشین توماس فرانک شده بود تا شاید بتواند روند نزولی تیم را متوقف کند، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. تاتنهام همچنان درگیر نتایج ضعیف است و خطر سقوط به چمپیونشیپ بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در حال حاضر این تیم تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد.

شکست اخیر برابر کریستال پالاس شرایط را برای اسپرز بدتر کرد؛ این نتیجه پنجمین باخت پیاپی تاتنهام بود و همچنین شمار بازی‌های بدون پیروزی این تیم در لیگ برتر را به یازده مسابقه رساند؛ آماری که نگرانی جدی در میان مدیران و هواداران باشگاه ایجاد کرده است.

در همین حال نام روبرتو دزربی نیز به عنوان گزینه‌ای برای آینده نیمکت تاتنهام مطرح شده است. گفته می‌شود این مربی ایتالیایی پیش از این مذاکراتی با مدیران باشگاه انجام داده و احتمال دارد از تابستان آینده هدایت تیم را بر عهده بگیرد. با این حال، با توجه به شرایط بحرانی فعلی، این احتمال وجود دارد که تغییرات روی نیمکت حتی زودتر از موعد مورد انتظار رخ دهد.

در میان این فضای پرتنش، برنامه مسابقات پیش روی تاتنهام نیز بسیار دشوار است. ایگور تودور روز دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار رفت تیمش مقابل اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا که سه‌شنبه شب برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. علاوه بر این، اسپرز باید یکشنبه آینده در ورزشگاه آنفیلد مقابل لیورپول قرار بگیرد؛ دیداری سخت که می‌تواند سرنوشت نیمکت این مربی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

