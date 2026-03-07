به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد در سایه ریاست فوزی لقجع، فدراسیون فوتبال مراکش یک سنت منحصر به فرد را در مدیریت سرمربیان تیم ملی “شیرهای اطلس” تثبیت کرده است: تکذیب شدید شایعات، پیش‌درآمدی برای جدایی قطعی!

این الگوی متناقض، که اکنون ولید رکراکی قربانی جدید آن شد، در یک دهه اخیر چهار بار تکرار شده است. ماجرای رکراکی پس از شکست در فینال جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ مقابل سنگال آغاز شد؛ در حالی که فدراسیون سه بار جدایی او را قویاً تکذیب کرد، در نهایت خبر رسمی جایگزینی او با محمد وهبی اعلام شد.

این سناریو تکراری است:

بادو الزاکی (۲۰۱۴-۲۰۱۶): در فوریه ۲۰۱۶، لقجع برکناری او را رد کرد، اما تنها چند ساعت بعد، فدراسیون با اشاره به نتایج ضعیف، رسماً همکاری را خاتمه داد.

هروه رنار (تا ۲۰۱۹): پس از حذف از جام ملت‌های آفریقا، ابتدا استعفای او تکذیب شد، اما چند روز بعد رنار خود رسماً کناره‌گیری کرد.

وحید هلیلهوژیچ (تا ۲۰۲۲): در مه ۲۰۲۲، فدراسیون برکناری او را رد کرد، اما پیش از جام جهانی ۲۰۲۲، همکاری به دلیل اختلافاتی که گفته می‌شد حول محور عدم دعوت از زیاش بود، پایان یافت.

حالا با انتصاب وهبی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ (کمتر از صد روز مانده)، مراکش امیدوار است محمد وهبی بتواند عملکرد درخشان دوره رکراکی را تکرار کند، اما این سابقه نشان می‌دهد که باید منتظر تکذیبیه جدیدی برای سرمربی بعدی در آینده‌ای نه چندان دور بود!

