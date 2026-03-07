جنجال در نوکمپ
اتهام نامزد ریاست بارسلونا به لاپورتا
ویکتور فونت، یکی از نامزدهای ریاست بارسلونا، با موضعی تند علیه مدیریت فعلی، تأکید کرد که سابقه تاریخی و هویت واقعی بارسلونا هرگز بر پایه لطف داوران برای کسب پیروزی بنا نشده است.
به گزارش ایلنا، اظهارات جنجالی ویکتور فونت در مصاحبه با روزنامه موندو دپورتیوو صورت گرفت؛ جایی که وی پس از موفقیت در جمعآوری ۲۳۳۷ امضا، رسماً توانست حد نصاب لازم را برای تبدیل شدن به یکی از نامزدهای ریاست باشگاه بارسلونا در انتخابات آتی ۱۵ مارس پشت سر بگذارد.
فونت در خصوص نخستین مناظره انتخاباتی که مقرر است صبح دوشنبه آتی برگزار شود، هدف خود را مشخص کرد: «هدف او ارائه طرحها و استدلالهایی است که بتوان دو مدل متفاوت از بارسلونا را با یکدیگر مقایسه کرد: مدل «بارسلونای افراد و منافع شخصی» در برابر مدل «بارسلونای متعلق به همه».» او با بیان این مطلب افزود: «در حال حاضر ما از تمام ظرفیتهایی که باشگاه دارد استفاده نمیکنیم؛ ظرفیتهایی که اگر بهدرستی به کار گرفته شوند، بارسلونا میتواند شکستناپذیر باشد. مشتاقم این دو مدل در مقابل هم قرار بگیرند و باید برای اعضا روشن باشد که در روز ۱۵ مارس انتخاب میان بارسلونای گذشته یا بارسلونای جدید، مدرن و هیجانانگیز خواهد بود.»
در واکنش به حملات خوان لاپورتا، رئیس پیشین باشگاه، که او را به ایجاد پوپولیسم و بیثباتی در تیم متهم کرده بود، فونت پاسخی کوبنده داشت: «آنچه باعث بیثباتی باشگاه میشود ارائه یک مدل متفاوت نیست، بلکه ناتوانی در ثبت قرارداد بازیکنان است. همچنین ارتباط با گروهی که ادعا میشود در سطح جهانی پیشرو در ارتباطات است، در حالی که یک شرکت تازهتأسیس در فضای کاری مشترک است و فردی از مولداوی آن را اداره میکند که در کشورش با مشکلات قضایی روبهروست؛ همراه با مدیری به نام فرانسیسکو مازا که در آندورا به جرم جعل بلیتهای اسکی محکوم شده است.» فونت ادامه داد: «آنچه به اعتبار باشگاه لطمه میزند، ارتباط با کنگو و شرکت ZKP است که با اندرو تیت، فردی که از عدالت بریتانیا فرار کرده، مرتبط است. همچنین اینکه با وجود فعال بودن رأیگیری پستی در سال ۲۰۲۱، اکنون این امکان برای هزاران عضو فراهم نشده است.»
در خصوص درخواست لاپورتا مبنی بر عقبنشینی از مواضعش پیرامون لزوم اتمام پرونده نیگریرا، فونت موضع خود را اینگونه تشریح کرد: «این درخواست را درک نمیکنم و آن را نوعی بدنام کردن و تحریف واقعیت میدانم. ما از آغاز این پرونده بارها گفتهایم که بیشترین آسیب به اعضای باشگاه وارد شده و اتفاقات رخ داده سایهای از تردید بر بهترین تیم تاریخ انداخته است.»
او در نهایت با تأکید بر حفظ اصول اخلاقی باشگاه، اظهار داشت: «این مسئله به بارسلونا آسیب میزند، با وجود اینکه همه میدانند ما هیچ مسابقهای را به کمک داوران نبردهایم. حتی در دوران پرونده نیگریرا، ما لالیگای ۲۰۱۴ را با تاتا مارتینو از دست دادیم.»