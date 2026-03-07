اعتراف انریکه: زمان مناسبی برای دیدار با چلسی نیست
لوئیس انریکه پس از شکست ۳ بر ۱ پاریسنژرمن مقابل موناکو از عملکرد تیمش انتقاد کرد و این مسابقه را دیداری عجیب توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی پاریسنژرمن پس از شکست ۳ بر ۱ تیمش مقابل موناکو در ورزشگاه پارک دو پرنس مقابل خبرنگاران قرار گرفت و اعتراف کرد شرایط فعلی تیمش برای یک بازی بزرگ مناسب نیست. او در این باره گفت: «در حال حاضر زمان ایدهآلی برای تقابل با چلسی نیست.»
مربی اسپانیایی پیش از دیدار با چلسی در حالی که همچنان امیدواری خود را حفظ کرده بود، در واکنش به انتقادات از وضعیت نامناسب خط دفاعی تأکید کرد تیمش «یکی از بهترین تیمهای دفاعی لیگ و لیگ قهرمانان» است.
مشکلات عمده در ساختار دفاعی:
«ما در این زمینه یکی از بهترین تیمهای لیگ فرانسه و لیگ قهرمانان هستیم. اگر بخواهید درباره بازیهایی که گلهای بیشتری دریافت کردهایم صحبت کنید، طبیعی است. منطقی است که همه حالا درباره پی اس جی در این شرایط حرف بزنند. من سعی میکنم این وضعیت را تغییر بدهم تا ذهنیت بازیکنان را دوباره برگردانم.»
دچار فروپاشی ذهنی شدهاید؟
«کاملاً. اول از همه ذهن از کار میافتد. من در دوران مربیگریام بازیهای زیادی را باختهام؛ حس پیچیدهای است. باید بدانیم آنچه امروز رخ داد فقط یک بازی بود. شما همیشه دنبال دلیلی برای توضیح برد یا باخت هستید. اعتمادبهنفس را نمیشود از سوپرمارکت خرید. ما قطعاً در شرایط سختی هستیم، اما باید به تغییر نتایج بازیهای بعدی ایمان داشته باشیم.»
عدم حضور عثمان دمبله در نیمه اول؟
«کمبود اعتمادبهنفس بدون او؟ نه. در این مورد حرفی ندارم.»
در مقابل چلسی باید چه کار کنید؟
«فکر میکنم الان زمان صحبت درباره بازی موناکو است. هنوز نمیتوان به جمعبندی رسید.»
در زمان تمرین چنین مسابقه و چنین شکستی را باور میکردید؟
«نه. به همین دلیل تمرین با مسابقه فرق دارد. دوست ندارم اعتمادم را به این تیم از دست بدهم، مخصوصاً در این مقطع، چون آسانترین کار همین است. فکر میکنم این ذهنیت جنگیدن تا آخر را نشان دادهایم. اما امروز وقتی کمی امید برای برگرداندن بازی پیدا شد، گل سوم را خوردیم و همانجا بازی تمام شد. این بهترین نتیجه برای رسیدن به لیگ قهرمانان نیست، اما ما چالش را دوست داریم و بهدنبال تغییر این وضعیت هستیم.»
مشکل کجاست:
«باید بازی را تحلیل کنیم تا دقیقاً ببینیم چه اتفاقی افتاد. امروز در مقاطع زیادی بسیار کمدقت بودیم و اشتباهاتی مرتکب شدیم که به آنها عادت نداریم. وقتی مقابل تیمی با روند خوب مثل موناکو بازی میکنی، بهایش را میپردازی. در کل بازی، اشتباهات و نادقتیهای زیادی دیدیم.»
وضعیت کلی و عمومی تیم:
«بازی امروز عجیب بود، چون این تیم در سطوح مختلفی بازی میکند. باید شکست امروز را پذیرفت؛ اشتباهات زیادی داشتیم. تغییر این مسائل آسان نیست. بارها در دوران حرفهایام در چنین موقعیتی بودهام. الان بهترین زمان نیست، اما تغییر اوضاع به خودمان بستگی دارد. چیزی که میخواهم این است که نسبت به تیمم خوشبین بمانم تا بتوانیم به سطح جدیدی در لیگ قهرمانان برسیم.»