پاسخ سریع لیورپول به شکست اخیر؛ حذف وولوز از جام حذفی

به گزارش ایلنا، لیورپول سرانجام توانست شکست تلخ اخیر مقابل ولورهمپتون را جبران کند. شاگردان آرنه اشلوت که چند روز پیش در لیگ برتر برابر این تیم و در شرایطی غیرمنتظره با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورده بودند و خشم هوادارانشان را برانگیخته بودند، این بار در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی دوباره مقابل گرگ‌ها قرار گرفتند و فرصت انتقام پیدا کردند.

هواداران لیورپول امیدوار بودند تیمشان در ورزشگاه مولینیو پاسخ آن شکست را بدهد، اما نیمه نخست چندان مطابق انتظار پیش نرفت و با وجود تلاش دو تیم، هیچ گلی به ثمر نرسید تا بازی با تساوی بدون گل به نیمه دوم برسد.

با شروع نیمه دوم شرایط کاملاً تغییر کرد و لیورپول خیلی سریع جریان بازی را به سود خود رقم زد. در دقیقه ۵۱ اندرو رابرتسون روی پاس کرتیس جونز دروازه ولورهمپتون را باز کرد و تیمش را پیش انداخت. تنها دو دقیقه بعد محمد صلاح اختلاف را بیشتر کرد؛ او پاس رابرتسون را به گل دوم تبدیل کرد تا لیورپول در فاصله‌ای کوتاه دو بار دروازه میزبان را باز کند.

پس از این دو گل، اشلوت برای مدیریت دقایق پایانی دست به تغییراتی در ترکیب تیمش زد. حدود بیست دقیقه مانده به پایان مسابقه محمد صلاح و یکی از بازیکنان جوان تیم را از زمین بیرون کشید تا به آن‌ها استراحت بدهد و در عوض فلوریان ویرتز و جرمی فریمپونگ را به میدان فرستاد. با این حال لیورپول همچنان به دنبال گل‌های بیشتر بود تا پیروزی پررنگ‌تری به دست آورد.

در دقیقه ۷۴ این هدف نیز محقق شد. پاس رایان گراونبرخ به کرتیس جونز رسید و این هافبک انگلیسی با ضربه‌ای دقیق گل سوم لیورپول را به ثمر رساند. جونز در این مسابقه علاوه بر گلزنی، یک پاس گل هم ثبت کرد و در کنار رابرتسون که او هم یک گل و یک پاس گل داشت، از بهترین بازیکنان میدان بود.

ولورهمپتون در دقایق پایانی تلاش کرد اختلاف را کمتر کند و سرانجام در دقیقه ۹۰+۱ هوانگ هی‌چانگ، مهاجم کره‌ای این تیم، یکی از گل‌ها را جبران کرد. با این حال این گل تنها اندکی از تلخی شکست میزبان کم کرد و بازی در نهایت با پیروزی ۳ بر ۱ لیورپول به پایان رسید.

البته لیورپول فرصت زیادی برای جشن گرفتن این برد ندارد. این تیم در لیگ برتر شرایط چندان مطلوبی ندارد و در حال حاضر در رده ششم جدول قرار گرفته است. شاگردان اشلوت تنها چهار روز دیگر باید در لیگ قهرمانان اروپا در دیداری دشوار برابر گالاتاسارای به میدان بروند.

