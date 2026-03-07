پیروزی قاطع الاهلی در شهرآورد؛ صدر جدول جابهجا شد
الاهلی عربستان در یک دربی پرهیجان توانست با نمایشی برتر و زدن سه گل، رقیب همشهری خود را شکست دهد؛ بردی مهم که معادلات بالای جدول را تغییر داد و صدرنشین لیگ را عوض کرد.
به گزارش ایلنا، الاهلی در هفته بیستوپنجم لیگ حرفهای روشن عربستان در یکی از حساسترین بازیهای فصل، دربی جده را مقابل الاتحاد برگزار کرد و در دیداری پرهیجان و تماشایی با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید؛ مسابقهای که با فوتبال تهاجمی و لحظات پرتنش، تا دقایق پایانی جذاب باقی ماند.
با این برد، الاهلی موقتاً با ۶۲ امتیاز به صدر جدول رسید و با یک امتیاز بیشتر نسبت به النصر در جایگاه نخست قرار گرفت. البته سرنوشت صدرنشینی این هفته هنوز قطعی نیست و نتیجه دیدار النصر مقابل نئوم در روز شنبه میتواند دوباره معادلات بالای جدول را تغییر دهد.
گلهای الاهلی در این مسابقه توسط ایوان تونی، ریاض محرز و فراس البوریکان به ثمر رسید، در حالی که تک گل الاتحاد را فابینیو تاوارس از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کرد. جریان بازی در نیمه نخست تا حدی متعادل دنبال میشد تا اینکه ایوان تونی در دقیقه ۲۳ سکوت بازی را شکست. این مهاجم انگلیسی با استفاده از یک ارسال دقیق از سمت چپ و ضربهای قاطع توانست دروازه الاتحاد را باز کند و الاهلی را در دربی پیش بیندازد.
این گل باعث افزایش روحیه بازیکنان الاهلی شد و آنها تلاش کردند با ادامه فشار روی خط دفاعی الاتحاد، برتری خود را حفظ کنند؛ در سوی مقابل، الاتحاد به دنبال بازسازی سریع ساختار تیمی و رسیدن به گل تساوی بود.
در آغاز نیمه دوم تلاشهای الاتحاد نتیجه داد و فابینیو در دقیقه ۵۱ از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند تا مسابقه دوباره از نو آغاز شود و فضای دربی جده بار دیگر به اوج هیجان برسد.
با این حال واکنش الاهلی سریع بود. این تیم پس از دریافت گل، مالکیت توپ را در اختیار گرفت و حملات بیشتری روی دروازه الاتحاد ترتیب داد. در نهایت این فشارها در دقیقه ۵۹ به نتیجه رسید و ریاض محرز با یک شوت دقیق پای چپ گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا الاهلی بار دیگر از حریف پیش بیفتد.
در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک میشد، الاهلی ضربه نهایی را وارد کرد. در دقیقه ۸۴ فراس البوریکان از اشتباه پردراگ رایکوویچ، دروازهبان الاتحاد، در داخل محوطه جریمه استفاده کرد، توپ را از او گرفت و به راحتی گل سوم تیمش را وارد دروازه کرد تا پیروزی الاهلی در دربی جده قطعی شود.