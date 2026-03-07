به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در ادامه روند خوب خود این بار در آلیانز آره‌نا به مصاف مونشن گلادباخ رفت. شاگردان ونسان کمپانی می‌دانستند پیروزی در این دیدار می‌تواند فاصله آن‌ها با دورتموندِ رده دومی را به ۱۴ امتیاز برساند و به همین دلیل با انگیزه بالا وارد میدان شدند. در نهایت نیز با ارائه نمایشی هجومی و پرگل موفق شدند با نتیجه ۴ بر ۱ حریف خود را از پیش رو بردارند و جایگاهشان در صدر جدول را مستحکم‌تر کنند.

پس از دقایقی متعادل در ابتدای بازی، بایرن در دقیقه ۳۰ به گل نخست رسید. لوئیس دیاز با استفاده از پاس لئون گورتزکا موفق شد قفل دروازه گلادباخ را باز کند و تیمش را پیش بیندازد. در حالی که به نظر می‌رسید نیمه نخست با همین نتیجه به پایان برسد، کنراد لایمر که در حملات بایرن پیش‌تاخته بود در دقایق پایانی نیمه اول پاس دیاز را به گل دوم تبدیل کرد تا مونیخی‌ها با برتری دو گله راهی رختکن شوند. دیاز با ثبت یک گل و یک پاس گل، چهره شاخص نیمه اول مسابقه بود.

در آغاز نیمه دوم اتفاقی رخ داد که باعث نگرانی هواداران بایرن شد. مانوئل نویر از زمین بیرون رفت و توماس اوربیگ جوان جای او را در درون دروازه گرفت. چند دقیقه بعد شرایط برای گلادباخ سخت‌تر هم شد؛ روکو ریتز در دقیقه ۵۵ با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد و تیمش را ده نفره کرد.

بایرن خیلی سریع از این برتری عددی استفاده کرد و تنها دو دقیقه بعد جمال موسیالا از روی نقطه پنالتی گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا اختلاف بیشتر شود. در ادامه کمپانی برای حفظ انرژی تیمش چند تغییر در ترکیب ایجاد کرد؛ کاردووز و استانیشیچ به جای کنراد لایمر و دایو اوپامکانو وارد زمین شدند و لوئیس دیاز نیز جای خود را به رافائل گررو داد.

در دقیقه ۷۹ حمله دیگری از بایرن به گل تبدیل شد. لنارت کارل که یکی از پدیده‌های این فصل بایرن به شمار می‌رود، پاس دقیقی برای نیکلاس جکسون ارسال کرد و این مهاجم گل چهارم تیمش را به ثمر رساند تا برتری مونیخی‌ها کامل شود.

در دقایق پایانی، وردربرمن توانست یکی از گل‌ها را جبران کند و وائل مهیا در دقیقه ۸۹ دروازه بایرن را باز کرد تا توماس اوربیگ در نیمه‌ای که بازی کرد کلین‌شیت نداشته باشد. با این حال این گل تأثیری در نتیجه نهایی نداشت و بایرن با پیروزی ۴ بر ۱ یک شب موفق دیگر را پشت سر گذاشت؛ بردی که بار دیگر نشان داد تیم کمپانی یکی از آماده‌ترین تیم‌های حال حاضر فوتبال اروپا است.

