رضایت اینزاگی از نمایش الهلال؛ تمرکز بالا رمز پیروزی بود

به گزارش ایلنا، سیمونه اینزاگی، سرمربی الهلال، پس از برتری قاطعانه چهار بر صفر تیمش برابر النجمه در هفته بیست‌وپنجم لیگ حرفه‌ای عربستان از نمایش شاگردانش تمجید کرد و تأکید داشت که بازیکنانش با وجود غیبت چند مهره کلیدی، در طول مسابقه تمرکز و انسجام خود را حفظ کردند.

اینزاگی در نشست خبری بعد از مسابقه گفت: «در نیمه نخست گل اول را به ثمر رساندیم و دوست داشتیم همان نیمه گل دوم را هم بزنیم، اما موفق نشدیم. در نیمه دوم سه گل دیگر به ثمر رساندیم و تأخیر در گل‌ها به خاطر دیر به ثمر رسیدن گل دوم بود.»

سرمربی ایتالیایی الهلال با ستایش از پیشرفت النجمه در بازی‌های اخیر گفت: النجمه در دیدارهای اخیر عملکرد بهتری داشته و به همین دلیل مهم بود که در تمام دقایق تمرکز خود را حفظ کنیم. من از عملکرد دفاعی تیمم بسیار راضی هستم.»

او ادامه داد: «فکر می‌کنم در تمام دقایق بازی با تمرکز بالایی بازی کردیم و این موضوع برایم خوشحال‌کننده است، به‌خصوص اینکه چند بازیکن مهم مانند روبن نوس، ناصر الدوسری، تمبکتی و یوسف را در اختیار نداشتیم. در مجموع از عملکرد تیم رضایت دارم.»

اینزاگی درباره نیاز به پیشرفت الهلال در بخش هجومی تاکید کرد: «می‌توانستیم زودتر به گل دوم برسیم، اما باید در ضربه نهایی بهتر عمل کنیم تا در بازی‌های آینده از فرصت‌ها استفاده بیشتری ببریم.»

او در پایان گفت: «باید از ضربات کرنر بهتر استفاده می‌کردیم. بسته به شرایط هر مسابقه تصمیم می‌گیرم با یک مهاجم یا دو مهاجم بازی کنیم. شرایط این بازی با دیدار مقابل الشباب متفاوت بود و آماده‌سازی برای هر مسابقه نیز فرق دارد.»

