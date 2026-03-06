خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه باشگاه استقلال در محکومیت حملات به اماکن ورزشی
کد خبر : 1759334
لینک کوتاه کپی شد.

بیانیه باشگاه استقلال در محکومیت حملات به اماکن ورزشی‌ صادر شد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در بیانیه ای به حملات به اماکن ورزشی واکنش نشان داد.

باشگاه استقلال نوشت:

اماکن ورزشی به عنوان موقعیت و مکانی امن برای رقابت، شور، نشاط و صلح و دوستی، بستری است که همواره از حرمت و امنیت خاصی در بین همگان برخوردار بوده و هست، از این رو هر اقدام ضدبشری و مغایر با اصول اخلاقی و ارزش‌های ورزشی که منجر به تخریب این زیر ساخت ها شود، به شدت محکوم است.

باشگاه استقلال ایران؛ ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی انتظار دارد؛ در واکنش جدی به جنایات صهیونی و آمریکایی که مغایر با اصول و منشور المپیک است، این اقدامات خصمانه و کورکورانه را محکوم و پیگرد نماید.

باشگاه استقلال ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل