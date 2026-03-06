بیانیه باشگاه استقلال در محکومیت حملات به اماکن ورزشی

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در بیانیه ای به حملات به اماکن ورزشی واکنش نشان داد.

باشگاه استقلال نوشت:

اماکن ورزشی به عنوان موقعیت و مکانی امن برای رقابت، شور، نشاط و صلح و دوستی، بستری است که همواره از حرمت و امنیت خاصی در بین همگان برخوردار بوده و هست، از این رو هر اقدام ضدبشری و مغایر با اصول اخلاقی و ارزش‌های ورزشی که منجر به تخریب این زیر ساخت ها شود، به شدت محکوم است.

باشگاه استقلال ایران؛ ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی انتظار دارد؛ در واکنش جدی به جنایات صهیونی و آمریکایی که مغایر با اصول و منشور المپیک است، این اقدامات خصمانه و کورکورانه را محکوم و پیگرد نماید.

