بیانیه باشگاه استقلال در محکومیت حملات به اماکن ورزشی
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در بیانیه ای به حملات به اماکن ورزشی واکنش نشان داد.
باشگاه استقلال نوشت:
اماکن ورزشی به عنوان موقعیت و مکانی امن برای رقابت، شور، نشاط و صلح و دوستی، بستری است که همواره از حرمت و امنیت خاصی در بین همگان برخوردار بوده و هست، از این رو هر اقدام ضدبشری و مغایر با اصول اخلاقی و ارزشهای ورزشی که منجر به تخریب این زیر ساخت ها شود، به شدت محکوم است.
باشگاه استقلال ایران؛ ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی انتظار دارد؛ در واکنش جدی به جنایات صهیونی و آمریکایی که مغایر با اصول و منشور المپیک است، این اقدامات خصمانه و کورکورانه را محکوم و پیگرد نماید.
