تنها نماینده ایران، پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۶ را از دست داد
رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک اعلام کرد بهدلیل فراهم نشدن شرایط سفر ایمن در پی درگیریهای منطقه، تنها نماینده ایران، در بازیهای پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۶ ایتالیا شرکت نخواهد کرد.
اندرو پارسونز، رئیس کمیته بینالمللی پارالمپیک با ابراز تأسف از این اتفاق گفت: برای جامعه ورزش جهان ناامیدکننده است که ابوالفضل به دلیل فراهم نشدن شرایط سفر ایمن، نتواند در سومین دوره پارالمپیک خود شرکت کند.
به گفته پارسونز، کمیته بینالمللی پارالمپیک بههمراه کمیته پارالمپیک ایران و فدراسیون اسکی، تلاشهای زیادی برای یافتن مسیر امن سفر تنها نماینده ایران به ایتالیا انجام دادند، اما در نهایت به دلیل درگیریهای منطقهای، این موضوع امکانپذیر نشد.