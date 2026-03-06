تنها نماینده ایران، پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۶ را از دست داد

به گزارش ایلنا، تنها نماینده ایران در بازی‌های پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۶ ایتالیا از حضور در این رقابت‌ها بازماند.

اندرو پارسونز، رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک با ابراز تأسف از این اتفاق گفت: برای جامعه ورزش جهان ناامیدکننده است که ابوالفضل به دلیل فراهم نشدن شرایط سفر ایمن، نتواند در سومین دوره پارالمپیک خود شرکت کند.

به گفته پارسونز، کمیته بین‌المللی پارالمپیک به‌همراه کمیته پارالمپیک ایران و فدراسیون اسکی، تلاش‌های زیادی برای یافتن مسیر امن سفر تنها نماینده ایران به ایتالیا انجام دادند، اما در نهایت به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای، این موضوع امکان‌پذیر نشد.

