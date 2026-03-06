به گزارش ایلنا، در مراسم اختتامیه سی‌وچهارمین دوره مسابقات اسکی قهرمانی نوجوانان آسیا در پیست امیرسوی ازبکستان، ساشا مهرابی پس از کسب مدال نقره در رشته مارپیچ کوچک، این مدال را به هم‌تیمی‌های خود تقدیم کرد که به دلیل حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی موفق به حضور در این رقابت‌ها نشده بودند.

در این مراسم همچنین کمیته برگزاری با اشاره به شرایط ایران، لوح یادبودی را به نمایندگی از کشورمان به حامد کیاشمشکی، مربی ساشا مهرابی، و کاوه مهرابی، المپین ورزش ایران و از مدیران ارشد کمیته بین‌المللی المپیک، اهدا کرد.

