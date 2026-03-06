اهدای مدال نقره ساشا مهرابی به همتیمیهای غایب در قهرمانی آسیا
اسکیباز نوجوان ایران پس از کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا، مدال خود را به همتیمیهایی تقدیم کرد که به دلیل شرایط اخیر نتوانستند در این رقابتها حضور داشته باشند.
به گزارش ایلنا، در مراسم اختتامیه سیوچهارمین دوره مسابقات اسکی قهرمانی نوجوانان آسیا در پیست امیرسوی ازبکستان، ساشا مهرابی پس از کسب مدال نقره در رشته مارپیچ کوچک، این مدال را به همتیمیهای خود تقدیم کرد که به دلیل حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی موفق به حضور در این رقابتها نشده بودند.
در این مراسم همچنین کمیته برگزاری با اشاره به شرایط ایران، لوح یادبودی را به نمایندگی از کشورمان به حامد کیاشمشکی، مربی ساشا مهرابی، و کاوه مهرابی، المپین ورزش ایران و از مدیران ارشد کمیته بینالمللی المپیک، اهدا کرد.