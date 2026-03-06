نامه سرگشاده سرپرست فدراسیون ورزش دانشآموزی ایران به نهادهای بینالمللی
سرپرست فدراسیون ورزش دانشآموزی ایران در نامهای رسمی به فدراسیون بینالمللی ورزش مدارس و نهادهای حقوق بشری، خواستار توجه به تحولات اخیر شد.
به گزارش ایلنا، حسن محمدی، سرپرست فدراسیون ورزش دانشآموزی ایران، در نامهای رسمی و سرگشاده خطاب به فدراسیون بینالمللی ورزش مدارس (ISF)، فدراسیونهای جهانی ورزش مدارس و نهادهای حقوق بشری، نسبت به رخدادهای اخیر واکنش نشان داد و خواستار پیگیری و توجه جامعه جهانی به این موضوع شد.
در این نامه آمده است:
جناب آقای رئیس،
ما این نامه را از قلب ایران در حال دفاع و در میان صداهای گوشخراش موشکهای دشمن که بر شهرهای ما میبارد، مینویسیم. فدراسیون ورزش دانشآموزی ایران با اندوهی فراوان اما با ارادهای استوار، به منظور افشای تجاوز بیرحمانه رژیم صهیونیستی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، با جامعه بینالملل صحبت میکند.
این درگیری صرفاً یک مناقشه ژئوپلیتیک نیست؛ بلکه حملهای بیسابقه به قداست آموزش و امنیت دانشآموزان و نوجوانان بیگناه است. بمبارانهای اخیر تهران و استانهای مختلف که متأسفانه منجر به شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای گردید، نقاب از چهره مدعیان دروغین دموکراسی و حاکمیت قوانین بینالمللی فروافکنده و ایشان را رسواتر ساخت.
بر اساس دادههای تأیید شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، این اقدام تجاوزکارانه تاکنون جان ۱۸۶ شهید را گرفته و ۲۰ مجروح بر جای گذاشته و ۲۰ مدرسه کاملاً تخریب شدهاند. در یک فاجعه هولناک که وجدان بشریت را میلرزاند، یک مدرسه در استان هرمزگان دو بار به طور عمدی توسط این متجاوزان هدف قرار گرفت. این حمله جنایتکارانه منجر به شهادت ۱۶۸ دانشآموز و معلم و مجروح شدن ۱۱۰ نفر دیگر شد. این تلفات آسیب جانبی نیست؛ این جنایات جنگی هدفمند علیه کودکان و معلمان است.
علاوه بر این، این حملات تخریب قابل توجهی در زیرساختهای ورزشی ما ایجاد کردهاند؛ اماکنی که زمانی پناهگاهی برای صلح و توسعه بودند.
*نقض پروتکلهای بینالمللی*
توجه فوری شما را به این نکته جلب میکنیم که این اقدامات نقض آشکار موارد زیر هستند:
۱.کنوانسیون چهارم ژنو: به ویژه در مورد حفاظت از اشخاص غیرنظامی، از جمله کودکان، و ممنوعیت حمله به مدارس و اشیاء غیرنظامی
۲.منشور المپیک و اساسنامه ISF که به طور بنیادین هدفشان قرار دادن ورزش در خدمت توسعه هماهنگ بشریت و ترویج جامعهای صلحطلب مبتنی بر حفظ کرامت انسانی است.
فدراسیون ورزش دانشآموزی ایران رسماً تعلیق فوری رژیم صهیونیستی از تمام فعالیتهای ورزشی بینالمللی را درخواست میکند. رژیمی که مدارس را بمباران میکند و دانشآموزان ورزشکار را به شهادت میرساند، هیچ جایگاهی در عرصه ورزش جهانی که بر دوستی، همبستگی و بازی جوانمردانه بنا شده، ندارد.
با تأسف عمیق اعلام میکنیم که تیمهای ملی دختران و پسران هندبال ایران از مسابقات قهرمانی جهان هندبال مدارس ۲۰۲۶ مقدونیه شمالی انصراف میدهند. تیمهای ما که تمام پروتکلهای سختگیرانه و مراحل مقدماتی را پشت سر گذاشته بودند، برای رقابت و احترام به ورزش و افتخارآفرینی کاملاً آماده بودند. با این حال، رژیم صهیونیستی جنایتکار و ایالات متحده این فرصت را از این ورزشکاران جوان ربودند.
مسئولیت این غیبت کاملاً بر عهده متجاوزانی است که جنگ را بر ورزش و تخریب را بر توسعه ترجیح دادهاند.
حتی زمانی که این نامه را در سایه موشکها مینویسیم، تعهد ما به دانشآموزان و ملتمان آهنین است. ما ساکت نخواهیم شد. از ISF و تمام نهادهای بینالمللی میخواهیم که در سمت درست تاریخ بایستند. صدای دانشآموزان، معلمان و ورزشکاران ایرانی باشید که قربانی تروریسم دولتی شدهاند.
منتظر اقدام قاطع و رهبری اخلاقی شما در محکومیت این وحشیگریها هستیم.
با احترام،
حسن محمدی
سرپرست فدراسیون ورزش دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران