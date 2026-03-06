واکنش قاطع بازیکنان به مصدومیت خطرناک سنگربان

به گزارش ایلنا، دیدار روز چهارشنبه میان روت-وایس اسن و میهمانش، اس‌وی والدوف مانهایم، تحت‌الشعاع حادثه‌ای خطرناک قرار گرفت. در دقیقه ۵۲ این مسابقه، پرتاب شیئی که گفته می‌شود یک ترقه از سوی یکی از هواداران تیم میهمان بود، آرامش ورزشگاه را برهم زد و منجر به مصدومیت فلیکس وایناند، سنگربان تیم میزبان شد.

شدت صدای انفجار به حدی بود که وایناند بلافاصله با گرفتن گوش‌هایش نقش بر زمین شد و کادر پزشکی به سرعت برای رسیدگی به وضعیت او وارد عمل شدند. لنارت کرنشن، قاضی میدان، در پی این اتفاق دستور توقف بازی را صادر کرد و بازیکنان هر دو تیم راهی رختکن شدند تا وضعیت ایمنی و سلامتی بررسی شود.

اگرچه بازی برای مدتی حدود ۵۰ دقیقه متوقف شده بود، اما داور مسابقه در نهایت تصمیم به ادامه رقابت گرفت. در لحظه توقف، اسن با نتیجه ۱-۰ از حریف پیش بود. با این حال، فلیکس وایناند که قربانی اصلی این حادثه بود، توان ادامه بازی را نداشت و جای خود را به تینو کازالی، دروازه‌بان اتریشی تیم داد. کازالی نیز با عملکردی موفق توانست برتری تیمش را حفظ کند تا اسن در نهایت پیروز این میدان پرحاشیه باشد.

باشگاه اسن پس از پایان بازی با انتشار اطلاعیه‌ای وضعیت نگران‌کننده دروازه‌بان خود را تشریح کرد. طبق این گزارش، وایناند که پس از حادثه به بیمارستان منتقل شده بود، دچار «آسیب صوتی و کاهش قابل توجه شنوایی» شده است. همچنین باشگاه تأیید کرد که وی به دلیل نیاز به مراقبت‌های پزشکی مداوم، دیدار روز شنبه مقابل هوفنهایم II را از دست خواهد داد.

اووه کوشینات، سرمربی روت-وایس اسن، با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت شاگردش، بر عمدی بودن این خطر تأکید کرد و گفت:«فکر و ذهن ما با فلیکس است. حال او واقعاً خوب نیست. موضوع سلامت بازیکنی است که امروز عمداً به خطر انداخته شد. امیدواریم او دچار آسیب بلندمدت نشود، چون در چنین شرایطی این موضوع قطعاً نگران‌کننده است.»

در تیم مقابل، ماتیاس شوبر، مدیر ورزشی والدوف مانهایم نیز ضمن محکوم کردن رفتار هواداران تیمش، برای وایناند آرزوی بهبودی کرد و اظهار داشت:«فلیکس، زود خوب شو. فقط می‌توانیم امیدوار باشیم که او سریع بهبود پیدا کند. چنین رفتاری هیچ جایی در یک مسابقه فوتبال یا هیچ ورزشگاهی ندارد. امیدوارم افراد مسئول پاسخگو باشند. این اتفاقات باید بررسی شوند و ما هم این کار را انجام خواهیم داد.»

