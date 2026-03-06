واکنش لواندوفسکی به احتمال جدایی از بارسلونا

به گزارش ایلنا، روبرت لواندوفسکی در گفت‌وگو با شبکه «اسکای» درباره وضعیت آینده فوتبالی خود صحبت کرد و توضیح داد هنوز تصمیم نهایی‌اش را نگرفته است.

مهاجم بارسلونا در این باره گفت: «به خودم حدود سه ماه زمان می‌دهم تا درباره آینده‌ام تصمیم بگیرم.»

او در ادامه با اشاره به شرایط فعلی‌اش در باشگاه بارسلونا اظهار داشت که از حضور در این تیم رضایت دارد و محیط باشگاه برای او و خانواده‌اش مطلوب است.

لواندوفسکی در این خصوص افزود: «بارسلونا همه چیزهایی را که نیاز داریم در اختیار دارد و من و خانواده‌ام اینجا احساس راحتی می‌کنیم.»

مهاجم لهستانی در سال‌های اخیر یکی از مهره‌های کلیدی بارسلونا در خط حمله بوده و همچنان نقش مهمی در برنامه‌های فنی این تیم در رقابت‌های داخلی و اروپایی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/