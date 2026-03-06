فلیک: گاوی همراه تیم سفر می‌کند اما هنوز آماده بازی نیست

هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، اعلام کرد گاوی در سفر بعدی تیم همراه کاروان خواهد بود، اما هنوز شرایط لازم برای حضور در مسابقه را به دست نیاورده است.

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری اخیر خود درباره وضعیت آمادگی گاوی، هافبک جوان بارسلونا، توضیحاتی ارائه داد.

او با اشاره به روند آماده‌سازی این بازیکن گفت: «گاوی همراه ما سفر خواهد کرد و در حال حاضر در تمرینات حضور دارد، اما هنوز برای بازی کردن آماده نیست.»

سرمربی بارسلونا در ادامه تأکید کرد که بازگشت کامل این بازیکن به ترکیب تیم نیازمند زمان بیشتری است و ممکن است پس از وقفه بعدی مسابقات شرایط حضور در میدان را پیدا کند.

فلیک همچنین افزود کادر فنی و پزشکی باشگاه وضعیت این هافبک اسپانیایی را به‌طور دقیق زیر نظر دارند و تصمیم نهایی درباره زمان بازگشت او به مسابقات بر اساس روند بهبودی و آمادگی جسمانی‌اش گرفته خواهد شد.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل