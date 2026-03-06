به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری اخیر خود درباره وضعیت آمادگی گاوی، هافبک جوان بارسلونا، توضیحاتی ارائه داد.

او با اشاره به روند آماده‌سازی این بازیکن گفت: «گاوی همراه ما سفر خواهد کرد و در حال حاضر در تمرینات حضور دارد، اما هنوز برای بازی کردن آماده نیست.»

سرمربی بارسلونا در ادامه تأکید کرد که بازگشت کامل این بازیکن به ترکیب تیم نیازمند زمان بیشتری است و ممکن است پس از وقفه بعدی مسابقات شرایط حضور در میدان را پیدا کند.

فلیک همچنین افزود کادر فنی و پزشکی باشگاه وضعیت این هافبک اسپانیایی را به‌طور دقیق زیر نظر دارند و تصمیم نهایی درباره زمان بازگشت او به مسابقات بر اساس روند بهبودی و آمادگی جسمانی‌اش گرفته خواهد شد.

