به گزارش ایلنا، فصل دشوار تاتنهام در لیگ برتر انگلیس با ثبت پنجمین شکست پیاپی در این رقابت‌ها وارد مرحله نگران‌کننده‌تری شد. اسپرز در دیداری خانگی با نتیجه ۳ بر ۱ برابر کریستال پالاس شکست خورد تا پس از پایان هفته بیست‌ونهم، تنها یک امتیاز با منطقه سقوط فاصله داشته باشد.

تاتنهام ابتدا با گل دقیقه ۳۴ دومینیک سولانکه از حریف خود پیش افتاد، اما اخراج میکی فن ده فن در دقیقه ۳۸ روند بازی را کاملاً تغییر داد. پس از این اتفاق، تیم میزبان کنترل مسابقه را از دست داد و کریستال پالاس پیش از پایان نیمه نخست با دو گل اسماعیل سار و یک گل یورگن استراند لارسن نتیجه را به سود خود برگرداند تا کار شاگردان ایگور تودور در همان نیمه اول تقریباً تمام شود.

به این ترتیب ایگور تودور، سرمربی جدید تاتنهام، در سومین حضورش روی نیمکت این تیم نیز طعم شکست را چشید. اسپرز که پیش از این با نتایج ۴-۱ مقابل آرسنال و ۲-۱ برابر فولام شکست خورده بود، حالا با ۲۹ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول قرار گرفته و تنها یک امتیاز با وست‌هم و منطقه سقوط فاصله دارد. تاتنهام برای جلوگیری از رقم خوردن یک فاجعه تاریخی، در ۹ بازی باقی‌مانده فصل باید برای فرار از این وضعیت تلاش کند.

از نظر آماری نیز شرایط برای تاتنهام بسیار نگران‌کننده است. این تیم در سال تقویمی ۲۰۲۶ هنوز موفق به کسب پیروزی نشده و در ۱۱ مسابقه اخیر خود در لیگ به برد نرسیده است؛ رکوردی که تنها در سال ۱۹۳۵ و طی ۱۵ بازی ابتدایی آن سال وضعیت بدتری داشته‌اند. علاوه بر این، از ابتدای فصل گذشته تنها وولورهمپتون با ۲۰ شکست خانگی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به تاتنهام داشته است، در حالی که اسپرز با ۱۹ باخت خانگی در این مدت دومین آمار بد را ثبت کرده است. همچنین تاتنهام با کسب تنها ۳۱ امتیاز خانگی از فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به بعد، کمترین امتیاز خانگی را در میان تیم‌های لیگ برتر به دست آورده است.

این تیم برای نخستین بار از اکتبر ۱۹۷۵ تاکنون در ۱۱ بازی متوالی موفق به کسب پیروزی نشده است. همچنین اسپرز برای اولین بار از نوامبر ۲۰۰۴، که طی آن شش مسابقه متوالی شکست خورد، حالا پنج باخت پیاپی در لیگ برتر را تجربه کرده است.

در چنین شرایطی احتمال سقوط تاتنهام نیز موضوعی جدی شده است. بر اساس پیش‌بینی ابررایانه‌های اپتا، احتمال سقوط این تیم به چمپیونشیپ در حال حاضر ۱۳.۹۴ درصد برآورد شده است. اسپرز برای بقا در لیگ باید رقابت نزدیکی با تیم‌هایی مانند لیدز، وست‌هم و ناتینگهام فارست داشته باشد؛ چرا که به نظر می‌رسد سقوط برنلی و وولورهمپتون تقریباً قطعی شده است.

از سوی دیگر برنامه مسابقات پیش رو نیز کار شاگردان تودور را دشوارتر می‌کند. تاتنهام که به دلیل قرار گرفتن در میان هشت تیم برتر مرحله لیگ مستقیماً به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرده، در سه بازی بعدی خود باید به مصاف اتلتیکو مادرید، لیورپول و بار دیگر اتلتیکو مادرید برود. در ادامه فصل لیگ برتر نیز دیدارهای حساسی برابر ناتینگهام فارست، لیدز و وولوز پیش روی این تیم قرار دارد؛ مسابقاتی که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت تاتنهام در پایان فصل داشته باشند.

انتهای پیام/