احتمال انتقال فینالیسیما به لندن و یا میلان!

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌ها، دیدار بزرگ فینالیسیما که قرار بود میان تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین در دوحه برگزار شود، به دلیل شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های امنیتی دیگر در قطر برگزار نخواهد شد. این مسابقه که یکی از مهم‌ترین تقابل‌های فوتبال ملی در جهان محسوب می‌شود، تحت تأثیر تنش‌ها و جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران قرار گرفته است.

در همین رابطه یک منبع آگاه از یوفا به روزنامه موندو دپورتیوو گفته است: «بازی اسپانیا و آرژانتین هرگز در قطر برگزار نمی‌شود». این اظهارنظر در حالی مطرح شده که پیش از این رسانه‌های داخلی گزارش داده بودند یوفا هنوز تصمیم قطعی خود را درباره محل برگزاری این مسابقه اعلام نکرده و در حال بررسی وضعیت امنیتی قطر است. با این حال، این نشریه اسپانیایی تأکید کرده که تصمیم برای لغو میزبانی قطر گرفته شده و لندن در حال حاضر نزدیک‌ترین گزینه برای برگزاری این دیدار به شمار می‌رود.

در همین حال، گزارش وان فوتبال نشان می‌دهد که علاوه بر لندن، دو شهر رم و میلان در ایتالیا نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی برای میزبانی این مسابقه مطرح شده‌اند.

انتهای پیام/