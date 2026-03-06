بررسی مجدد وضعیت جسمی نگریرا برای امکان ادای شهادت

به گزارش ایلنا، خوزه ماریا انریکز نگریرا قرار است تحت یک معاینه پزشکی قانونی قرار بگیرد تا مشخص شود آیا توانایی حضور در دادگاه و ارائه شهادت در پرونده‌ای را دارد که در آن به دلیل دریافت ۷.۲ میلیون یورو از باشگاه بارسلونا برای تهیه گزارش‌های ادعایی درباره داوری‌ها مورد بازجویی قرار گرفته است یا خیر. نایب‌رئیس پیشین کمیته فنی داوران پیش‌تر با ارائه گزارشی روان‌پزشکی و استناد به ابتلا به زوال عقل پیشرفته، از حضور در دادگاه و ادای شهادت خودداری کرده بود.

در همین راستا، قاضی پرونده دستور داده است که در تاریخ ۲۴ همین ماه یک ارزیابی پزشکی قانونی در تأسیسات IMELEC انجام شود تا وضعیت جسمی و ذهنی او به‌طور دقیق بررسی شده و مشخص شود آیا شرایط لازم برای حضور در دادگاه و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها را دارد یا نه. این شهادت برای دفاع خود نگریرا که یکی از متهمان اصلی پرونده به شمار می‌رود اهمیت زیادی دارد، اما از نظر روند کلی رسیدگی نیز بسیار مهم است؛ چرا که او فردی است که مبالغ پرداختی از سوی بارسلونا را از طریق چند شرکت مختلف دریافت کرده است.

نتیجه این آزمایش تعیین خواهد کرد که آیا انریکز نگریرا می‌تواند در دادگاه حاضر شود یا به دلیل ابتلا به یک بیماری روانی، قرار منع تعقیب برای او صادر خواهد شد.

از سوی دیگر، رسیدگی به این پرونده برای شش ماه دیگر تمدید شده است، زیرا هنوز چندین اقدام قضایی باقی مانده است. علاوه بر تعیین تکلیف وضعیت نگریرا، انتظار می‌رود در روزهای آینده کارلوس ناوال، سرپرست بارسلونا، و النا فورت، نایب‌رئیس سابق باشگاه نیز در برابر قاضی حاضر شده و شهادت دهند. بسته به اظهارات آن‌ها، قاضی ممکن است تصمیم به انجام اقدامات قضایی جدیدی بگیرد.

انتهای پیام/