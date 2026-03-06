آمار غیرمنتظره بارسلونا در مسیر قهرمانی

به گزارش ایلنا، یکی از نکات عجیب در عملکرد بارسلونا، ثبات غیرمعمول این تیم در دوری از محرومیت‌های ناشی از کارت زرد است؛ آماری که توجه بسیاری را جلب کرده است. آبی‌اناری‌ها طی ۶۳ هفته اخیر لالیگا تنها دو بار با محرومیت بازیکنانشان به دلیل تکمیل چرخه پنج کارت زرد مواجه شده‌اند. این در حالی است که در همین بازه زمانی، رئال مادرید هشت بار و اتلتیکو مادرید پنج بار با چنین محرومیتی روبه‌رو شده‌اند.

در سوی دیگر، وضعیت در مادرید کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد. پس از شکست اخیر در سانتیاگو برنابئو، دو بازیکن دیگر از تیم آلوارو آربلوا پنج‌کارته شدند و به همین دلیل بازی بعدی برابر سلتاویگو را از دست خواهند داد. آمارها نشان می‌دهد که رئال مادرید در دو فصل گذشته بارها با محرومیت بازیکنان کلیدی خود به دلیل دریافت کارت زرد دست‌وپنجه نرم کرده است؛ بازیکنانی مانند لوکا مودریچ، جود بلینگام، اورلین شوامنی و وینیسیوس جونیور از جمله نفراتی بوده‌اند که در این مدت به دلیل تکمیل تعداد کارت‌های زرد، از همراهی تیمشان محروم شده‌اند. حتی در فصل‌هایی که رئال موفق به فتح لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا شد نیز تعداد این محرومیت‌ها به‌مراتب بیشتر از آمار فعلی بارسلونا بوده است.

نکته قابل توجه اینجاست که این تفاوت آماری دقیقاً از زمان حضور هانسی فلیک روی نیمکت بارسلونا آغاز شده است. در دو فصل پیش از ورود او، بارسلونا به طور متوسط هر فصل حدود هفت بار با محرومیت بازیکنانش به دلیل دریافت پنج کارت زرد مواجه می‌شد. اما در یک سال اخیر تنها دو بازیکن، یعنی اینیگو مارتینز و جرارد مارتین، چنین وضعیتی را تجربه کرده‌اند. این آمار حتی از برخی تیم‌های لیگ برتر انگلیس نیز پایین‌تر است؛ برای مثال منچسترسیتی و آرسنال در همین مدت به ترتیب پنج و شش مورد محرومیت مشابه داشته‌اند، آن هم در شرایطی که داوری در لیگ برتر معمولاً با مدارای بیشتری همراه است.

این اختلاف قابل توجه در آمارها حتی واکنش رسانه رسمی باشگاه رئال مادرید را نیز به دنبال داشته است. بر اساس گزارشی که در رئال مادرید تی‌وی منتشر شده، داوران در برخورد با خطاهای بازیکنان رئال مادرید سخت‌گیری بیشتری نشان می‌دهند. طبق این گزارش، رئال مادرید به طور میانگین با هر ۶.۶ خطا یک کارت زرد دریافت می‌کند، در حالی که رقبای بارسلونا با انجام تنها ۳.۸ خطا روی بازیکنان این تیم با کارت زرد داوران مواجه می‌شوند.

