دنیامالی: حضور جوانان و ورزشکاران در کنار مردم ستودنی است

به گزارش ایلنا، دکتر احمد دنیامالی در پیامی، حضور پرشور و شعور جوانان و ورزشکاران را دوشادوش مردم در ایام پرتلاطم جنگ تحمیلی ستایش کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که میهن عزیزمان در تلاطم جنگ تحمیلی قرار دارد و ایستادگی ملت ایران بار دیگر در برابر چشم جهانیان قد برافراشته است، نخستین کلامم عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه ملت بزرگ ایران است؛ برای فقدان جانسوز رهبر شهیدمان، آن الگوی پایمردی و خانواده گرانقدرشان، برای معصومیت نوگلان پاکِ مینابی که شکوفه‌های باغِ وطن بودند و برای دیگر عزیزانی که تا آخرین نفس، جوانی و جان خود را فدای امنیت و اقتدار این خاک کردند.

اما آنچه در میانه این سوگ، شکوه اراده‌ی ما را به رخ می‌کشد، حضور غیورانه و هوشمندانه‌ی جوانان و اهالی ورزش است.

از همت والای ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان، باشگاه‌های ورزشی و اعضای فدراسیون‌ها، هیات‌های استانی و شهرستانی در سراسر کشور تشکر می‌کنم و قدردان تلاش وافر آن‌ها هستم.

جوانان و ورزشکاران همپای مردم، با برپایی موکب‌های عزا و ایستگاه‌های فرهنگی در جای‌جای ایران عزیز، نشان دادند که پهلوانی در فرهنگ ما، فراتر از سکوهای قهرمانی، در «کنار مردم بودن» معنا می‌شود.

امروز، جوانانِ جان‌آگاه و «ایران‌یاران» غیور در خط مقدم این همبستگی ملی ایستاده‌اند و با روحیه والای داوطلبانه، میراث ماندگار فرهنگ فتوت و جوانمردی را متجلی ساخته‌اند.

در این ایام حساس، با همان ایثاری که در لباس مقدس هلال‌احمر و گروه‌های جهادی متبلور است، در میعادگاه‌های شبانه‌ی مردم در خیابان‌ها، نبض تپنده‌ی نشاط، غیرت و همدلی در هر کوی و برزن به گوش می‌رسد.

اطمینان داشته باشید که این تلاطم‌ها، پیش‌درآمدِ ساحلِ روشن پیروزی است. ملتی که جوانانش در سخت‌ترین دقایق، آغوش خود را برای خدمت به مردم باز می‌کنند و ورزشکارانش میادین تمرین را به سنگرهای صیانت از هویت ملی پیوند می‌زنند، هرگز شکست نخواهد خورد. این حضور پرشور شما، نویدبخشِ طلوعِ صبحی است که در آن، شکوه ایرانِ سربلند، بر بلندای قله‌های افتخار خواهد درخشید.