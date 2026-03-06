جریمه رئال مادرید از سوی یوفا به دلیل رفتار نژادپرستانه هواداران
کمیته کنترل، اخلاق و انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) باشگاه رئال مادرید را به علت بروز رفتارهای نژادپرستانه از سوی بخشی از هواداران این تیم در جریان دیدار برابر بنفیکا، با جریمه انضباطی مواجه کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس حکم صادرشده، رئال مادرید علاوه بر پرداخت جریمه مالی، با محرومیتی در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو نیز روبه‌رو شده است. طبق این تصمیم قرار است بخشی از ظرفیت این ورزشگاه در یکی از مسابقات بسته شود. با این حال اجرای این محرومیت به‌صورت تعلیقی در نظر گرفته شده و تنها در صورت تکرار چنین تخلفاتی از سوی هواداران این باشگاه اعمال خواهد شد؛ رویکردی که در احکام انضباطی یوفا سابقه‌ای رایج دارد.

در بیانیه رسمی یوفا آمده است: «باشگاه رئال مادرید به پرداخت ۱۵ هزار یورو جریمه محکوم شده و همچنین دستور بسته شدن بخشی از ورزشگاه این باشگاه صادر شده است. این محدودیت شامل ۵۰۰ صندلی در بخش پایینی سکوی جنوبی و صندلی‌های مجاور آن می‌شود و قرار بود در نخستین دیدار خانگی رئال مادرید در رقابت‌های باشگاهی یوفا اجرا شود. علت این تصمیم نیز بروز رفتارهای نژادپرستانه یا تبعیض‌آمیز از سوی برخی از هواداران اعلام شده است.»

با این حال در ادامه بیانیه تأکید شده که این محرومیت بلافاصله اجرا نخواهد شد. طبق تصمیم کمیته انضباطی، بسته شدن بخشی از ورزشگاه برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است و تنها در صورتی عملی می‌شود که در این بازه زمانی، رفتارهای مشابهی از سوی هواداران رئال مادرید در مسابقات یوفا تکرار شود. در نتیجه، این حکم در دیدار آینده رئال مادرید برابر منچسترسیتی اعمال نخواهد شد؛ مگر آنکه تخلف مشابهی دوباره رخ دهد.

