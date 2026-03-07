آرتتا آماده تغییرات بزرگ در ترکیب آرسنال

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط روزنامه تلگراف، ولخرجی‌های تقریباً ۳۰۰ میلیون یورویی آرسنال در بازار نقل‌وانتقالات سال قبل، باعث شده تا قدرت مانور اقتصادی این باشگاه در مقطع کنونی با محدودیت‌های جدی مواجه شود.

برای رفع این بحران، نام‌های سرشناسی نظیر مارتین اودگارد ۲۷ ساله، کای هاورتز ۲۶ ساله، بن وایت ۲۸ ساله و گابریل مارتینلی ۲۴ ساله در صدر لیست فروش احتمالی توپچی‌ها قرار گرفته‌اند.

شرایط برای اودگارد و هاورتز به این شکل است که تعهد آن‌ها به باشگاه تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد؛ بنابراین، مدیریت آرسنال بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته است: یا باید برای تمدید قرارداد این دو ستاره اقدام کند و یا با فروش آن‌ها، بودجه کلانی را به خزانه تیم تزریق نماید.

از سوی دیگر، وایت و مارتینلی در فصل جاری جایگاه ثابت خود را در ترکیب اصلی از دست داده‌اند و کادر فنی بیشتر به عنوان مهره‌های تعویضی از آن‌ها بهره می‌برد که همین امر احتمال جدایی آن‌ها را منطقی‌تر می‌کند.

با تمام این اوصاف، ساختار قوانین مالی لیگ برتر انگلیس به گونه‌ای است که واگذاری بازیکنان پرورش‌یافته در آکادمی، بیشترین تراز مثبت مالی و سود خالص را برای باشگاه‌ها به همراه می‌آورد.

به همین منظور، استعدادهای جوانی چون مایلز لوئیس-اسکلی ۱۹ ساله و اتان نوانری ۱۸ ساله نیز در فهرست بازیکنانی قرار دارند که ممکن است برای ایجاد تعادل مالی فروخته شوند. لازم به ذکر است که نوانری در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی، به منظور بازیابی فرم و کسب دقایق بازی بیشتر، با قراردادی قرضی راهی باشگاه المپیک مارسی شده است.

