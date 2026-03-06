بازسازی نوین ورزشگاههای آسیبدیده در دستور کار وزارت ورزش
معاون وزیر ورزش اعلام کرد ورزشگاههایی که در حملات اخیر تخریب یا آسیبدیدهاند، در قالب طرحی جدید و با استانداردهای مدرن بازسازی خواهند شد تا امکانات و کیفیت آنها نسبت به گذشته بهطور چشمگیری ارتقا یابد.
به گزارش ایلنا، محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وحرفهای وزارت ورزش بعد از تخریب سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران در حملات دیروز گفت: چهره واقعی امپریالیسم آمریکا، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را باید به ملت قهرمان ایران، بهویژه جوانان عزیز نشان دهیم. البته آنها خود نیز با اقداماتشان این چهره را آشکار کردهاند.
او ادامه داد: مجموعه ورزشی دوازده هزار نفری آزادی برای برگزاری مسابقات مختلف در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه این ورزشگاه مورد حملات وحشیانه هواپیماهای آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفت. علاوه بر آن، مجموعه ورزشی بعثت نیز هدف تهاجم هواپیماهای غاصب دشمن قرار گرفت.
اسبقیان در پایان عنوان کرد: بهطور قطع و یقین این ورزشگاهها را بازسازی خواهیم کرد و مجدداً در اختیار جامعه ورزش قرار خواهیم داد. زمستان میرود و سیاهی به زغال میماند، ما این ورزشگاهها را حتماً بهصورت مدرنتر از گذشته و با تجهیزات پیشرفته خواهیم ساخت.