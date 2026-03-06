به گزارش ایلنا، محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وحرفه‌ای وزارت ورزش بعد از تخریب سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران در حملات دیروز گفت: چهره واقعی امپریالیسم آمریکا، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را باید به ملت قهرمان ایران، به‌ویژه جوانان عزیز نشان دهیم. البته آنها خود نیز با اقداماتشان این چهره را آشکار کرده‌اند.

او ادامه داد: مجموعه ورزشی دوازده هزار نفری آزادی برای برگزاری مسابقات مختلف در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه این ورزشگاه مورد حملات وحشیانه هواپیما‌های آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفت. علاوه بر آن، مجموعه ورزشی بعثت نیز هدف تهاجم هواپیما‌های غاصب دشمن قرار گرفت.

اسبقیان در پایان عنوان کرد: به‌طور قطع و یقین این ورزشگاه‌ها را بازسازی خواهیم کرد و مجدداً در اختیار جامعه ورزش قرار خواهیم داد. زمستان می‌رود و سیاهی به زغال می‌ماند، ما این ورزشگاه‌ها را حتماً به‌صورت مدرن‌تر از گذشته و با تجهیزات پیشرفته خواهیم ساخت.

