نام رونالدو برای من هیچ اهمیتی ندارد

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های حساس هفته بیست‌وپنجم لیگ حرفه‌ای عربستان، قرار است جمعه‌شب تیم‌های النصر و نئوم در نبردی جذاب رو در روی یکدیگر قرار بگیرند. در این میان، کریستوف گالتیه، سرمربی فرانسوی نئوم، در نشست خبری پیش از این مسابقه با ادبیاتی قاطعانه نشان داد که تفکرات تاکتیکی‌اش اسیر نام‌های بزرگ نخواهد شد.

گالتیه در مواجهه با سوالاتی پیرامون وضعیت فوق‌ستاره پرتغالی حریف، صراحتاً اعلام کرد: «برای من مهم نیست رونالدو بازی کند یا نه. النصر تیم بزرگی است و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد و می‌تواند از سادیو مانه یا ژوائو فلیکس در پست مهاجم نوک استفاده کند.»

سرمربی نئوم در ادامه با تأکید بر ثبات ایده‌های تیمی‌اش افزود: «رونالدو یکی از بهترین بازیکنان جهان است، اما چه او حضور داشته باشد چه نداشته باشد، شیوه بازی ما تغییر نخواهد کرد و تیم کاملاً برای این دیدار آماده است.» وی همچنین با اشاره به دشواری‌های این تقابل تصریح کرد: «این مسابقه آسان نخواهد بود، اما ما با هدف پیروزی و با تمام توان وارد زمین می‌شویم.»

گالتیه در بخش پایانی صحبت‌هایش، پرده از تغییرات کلیدی در آرایش تدافعی تیمش برداشت و گفت: «تصمیم گرفتم در خط دفاعی از محمد البریک و عون السلولی به جای حجازی و الدوساری استفاده کنم. هدف ما این است که نتیجه خوبی بگیریم که نشان‌دهنده شخصیت تیم باشد.»

اظهارات بی‌باکانه سرمربی فرانسوی در شرایطی مطرح می‌شود که غیبت کریستیانو رونالدو در این دیدار قطعی شده است. کاپیتان النصر به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه عضله همسترینگ که در تقابل هفته گذشته برابر الفیحا گریبان‌گیرش شد، قادر به همراهی زردپوشان ریاض نخواهد بود؛ دیداری که در نهایت با پیروزی ۳-۱ به سود النصر خاتمه یافته بود.

