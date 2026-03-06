فراتر از مستطیل سبز
چگونه یک بازیکن مازاد، امپراتوری ۲۵۰ میلیونی ساخت؟
مهاجم سابق کاتالانها با افتتاح رستورانی جدید در برزیل به شراکت همسرش، برگ زرین دیگری از دفتر موفقیتهای اقتصادی خود را ورق زد تا نشان دهد موفقیت برای او، نه در گلزنی، که در فتح بازارهای جهانی تعریف شده است.
به گزارش ایلنا، مارتین بریثویت، مهاجم پیشین بارسلونا، با هدایت سرمایههای کلان خود به سوی حوزههایی نظیر املاک و مستغلات، تکنولوژی خانههای هوشمند، صنعت مد و البته بازارهای غذایی، ثابت کرده است که در قامت یک تاجر تمامعیار و استراتژیست اقتصادی، تبحر ویژهای دارد.
پیش از این، آنلور، همسر بریثویت، پایههای این امپراتوری را با مدیریت موفق «آشپزخانه بریثویت» – یک شبکه ارسال غذاهای سالم و گیاهی در بارسلون – بنا نهاده بود و اکنون این زوج ثروتمند، تسخیر افقهای تجاری جدیدتری را در دستور کار خود قرار دادهاند.
پروژه جاهطلبانه و مشترکِ جدید این زوج، یک کافهرستوران جذاب و مدرن به نام «پلایا پاریس» است. این برند که نخستین شعبه خود را در امتداد سواحل حومه بارسلونا افتتاح کرده بود، حالا بالهای خود را تا آمریکای جنوبی گسترده و دومین شعبهاش را در پورتو آلگره برزیل تاسیس کرده است؛ همان شهری که بریثویت این روزها در آن به ماجراجوییهای فوتبالیاش ادامه میدهد.
این رستوران با ارائه منویی غنی و متنوع، از کروسانهای تازه و ساندویچهای مرغ گرفته تا صبحانههای چشمنواز و نوشیدنیهای اختصاصی، با واکنش پرشور و هیجانانگیز این ستاره دانمارکی همراه شد. بریثویت با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، احساساتش را اینگونه بیان کرد: «یک شب بسیار خاص برای ما. پلایا پاریس در برزیل بالاخره به طور رسمی درهای خود را باز کرد و دیدن این پروژه که جان گرفته، قلبم را غرق شادی و افتخار میکند.»
او در ادامه این پیام، با ستایش از نقش پررنگ همسرش افزود: «آنلور، عشق من، تو رویاپردازی کردی. به تمام جزئیات فکر کردی، سلیقه بینظیرت را به کار گرفتی و خستگیناپذیر تلاش کردی تا همهچیز دقیقاً همانطور که تصور میکردم پیش برود. امیدوارم اینجا جایی برای تلاقی خاطرات خوب و تجربیات خاص باشد. بیصبرانه منتظر دیدار شما هستیم.»
بریثویت ۳۴ ساله پس از یک دهه درخشش و حضور مداوم در سطح اول فوتبال اروپا، در سال ۲۰۲۴ قاره سبز را به مقصد برزیل ترک کرد. او اکنون پیراهن باشگاه ریشهدار «گرمیو» را به تن میکند؛ تیمی که مقر اصلی آن در فاصله کوتاهی از رستوران جدید او قرار دارد و پیوندی جالب میان فوتبال و تجارت او ایجاد کرده است.
مهاجم تیم ملی دانمارک که آمار ۶۹ بازی ملی و ۱۰ گل را در کارنامه پربار خود میبیند، روزهای پرفرازونشیبی را در عرصه باشگاهی تجربه کرد. او در باشگاه تولوز فرانسه (با ۱۴۹ بازی و ۴۰ گل) و بارسلونا (با ۵۸ بازی و ۱۰ گل) به میدان رفت. با این وجود، قصه حضور او در جمع کاتالانها پایان درخشانی نداشت. در روزهایی که باشگاه بارسلونا درگیر طوفان بحرانهای شدید مالی بود، ژاوی، سرمربی وقت آبیواناریها، نام او را در لیست مازاد قرار داد تا پرونده حضور کوتاه این مهاجم در نوکمپ با طعمی تلخ بسته شود.