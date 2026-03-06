طلاق عاطفی در برنابئو
امباپه از چشم کهکشانیها افتاد
رویای دیرینه فلورنتینو پرز در حال تبدیل شدن به یک کابوس است. گزارشها از درون باشگاه رئال مادرید حاکی از آن است که سپر دفاعی مدیران به دور ستاره فرانسوی شکسته و جایگاه او در پایتخت اسپانیا متزلزل شده است.
به گزارش ایلنا، پرونده پزشکی کیلیان امباپه در سانتیاگو برنابئو، اکنون ابعادی شبیه به یک سریال پرتعلیق پیدا کرده است. وضعیت ستاره فرانسوی رئال مادرید در هالهای از ابهام مطلق قرار دارد؛ در حالی که گروهی از دوری یکماهه او خبر میدهند، گمانهزنیهای متضاد دیگری از احتمال بازگشتش در هفته آینده حکایت دارند و هیچ چشمانداز قطعی و روشنی از شرایط این بازیکن در دست نیست.
بر اساس گزارش شبکه رادیویی «کادنا سر»، نقطه شروع این بحران فرسایشی به تقابل چند ماه پیش برابر سلتاویگو بازمیگردد. از آن زمان تاکنون، این مهاجم به دلیل آسیبی که هرگز بهطور کامل ریشهکن نشد، غایبِ بزرگ چندین نبرد سرنوشتساز بوده است. این روند معیوب سرانجام امباپه را وادار کرد تا ترمز دستی را بکشد و با استراحتی مطلق، روی درمان قطعی دردهایش تمرکز کند تا بتواند برای مقطع حساس پایانی فصل و همچنین رقابتهای جام جهانی، در اوج آمادگی بدنی ظاهر شود.
با این حال، ابعاد پنهان این ماجرا در برنامه «ال لارگرو» از شبکه کادنا سر زیر ذرهبین قرار گرفت. آریتز گابیلوندو، روزنامهنگار مطرح اسپانیایی، در این برنامه از یک شکاف ارتباطی عمیق میان باشگاه و بازیکن پرده برداشت و گفت: «احساس میکنم رئال مادرید دیگر به آنچه امباپه میگوید اعتماد ندارد. به نظر من دو نظر پزشکی کاملاً متضاد وجود دارد؛ زیرا قابل قبول نیست که اعلام شود او حدود یک ماه غایب خواهد بود، در حالی که رئال مادرید معتقد است ممکن است هفته آینده برگردد. اینجا چیزی مشکوک به نظر میرسد.»
گابیلوندو برای تشریح وخامت اوضاع، در ادامه صحبتهایش افزود: «فکر میکنم رئال مادرید دیگر به جزئیاتی که خود امباپه به آنها میدهد اعتماد ندارد. به همین دلیل به نظر میرسد باشگاه در حال اتخاذ اقداماتی است، زیرا صادقانه بگویم شرایط خوب به نظر نمیرسد؛ چرا که آنها نمیتوانند همچنان از آنچه واقعاً در حال رخ دادن است یا مدت واقعی زمان بهبودی بازیکن بیاطلاع بمانند.»