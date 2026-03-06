به گزارش ایلنا، سرجیو کونسیسائو، سرمربی پرتغالی الاتحاد در نشست خبری پیش از بازی با الاهلی اعلام کرد که با وجود اینکه تنها ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه به هواداران تیمش اختصاص یافته، به تأثیر هواداران الاتحاد در دیدار دربی باور دارد. او همچنین گفت که بازی اخیر ال‌کلاسیکو در اسپانیا نشان داد حضور و حمایت هواداران باشگاه چه تأثیری بر عملکرد تیم دارد.

کونسیسائو گفت: «حضور هواداران برای تیم ما بسیار مهم است. چه در ورزشگاه باشند و چه در خانه‌ها از ما حمایت کنند، می‌خواهیم چیزی را که شایسته آن هستند به آنها بدهیم. در بازی قبلی مقابل الهلال هم هواداران ما توانستند با وجود تعداد کمتر، تأثیر خود را نشان دهند.»

این مربی پرتغالی ادامه داد: «می‌خواهیم به‌عنوان یک تیم واحد بازی کنیم و آنچه لازم است در این دیدار انجام دهیم. ضربات ایستگاهی یکی از سلاح‌های مهم ماست. با تیمی روبه‌رو می‌شویم که در ضربات ایستگاهی بسیار خطرناک است و باید هم در دفاع و هم در حمله برای آن آماده باشیم.»

او افزود: «در مورد هشت بازیکن خارجی که برای این مسابقه انتخاب می‌کنم، مقررات اجازه همین تعداد را می‌دهد و ما بهترین‌ها را انتخاب خواهیم کرد. الاهلی از چندین جهت تیم خطرناکی است، ما آن را به‌خوبی بررسی کرده‌ایم و می‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم.»

کونسیسائو همچنین به استراحت اجباری تیمش به دلیل تعویق مسابقات آسیایی اشاره کرد و گفت: «ما دوست داشتیم بازی آسیایی را برگزار کنیم و صعود خود را قطعی کنیم تا تکلیف آینده‌مان مشخص شود. می‌خواستیم حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را تضمین کنیم و در مراحل حساس با حمایت هواداران‌مان بازی کنیم، اما امیدواریم شرایط فعلی به‌خوبی پایان یابد.»

او در پایان درباره محمدو دومبیا، بازیکن تیم، گفت: «دومبیا بازیکن بسیار خوبی است و در حال پیشرفت است. هنوز کار زیادی پیش رو دارد و مهم‌ترین چیز این است که برای تیم بازی کند.»

کنفرانس خبری باشگاه الاتحاد با حدود ۲۷ دقیقه تأخیر آغاز شد. هماهنگ‌کننده رسانه‌ای باشگاه پیش از شروع کنفرانس به خبرنگاران اطلاع داد که دلیل این تأخیر، مشغول بودن سرمربی در جلسه تمرینی تیم بوده است.

