انقلاب تاکتیکی در الوحده؛ جانشین مورایس باید «توخل» باشد
اسطوره باشگاه الوحده در پیامی صریح به مدیران این تیم، خواستار پایان دوران مربیگری سنتی شد؛ او معتقد است تنها راه نجات و پیشرفت الوحده، جذب سرمربی بزرگ و صاحبنامی است که تفکرات مدرن و جسورانه توماس توخل را در زمین پیاده کند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل مطر، چهره ماندگار و نمادین فوتبال امارات و باشگاه الوحده، در تحلیلی جامع به بررسی مسیر بازگشت این تیم به قله افتخارات لیگ حرفهای پرداخت؛ جامی که اکنون ۱۶ سال است راهی به ویترین افتخارات آبیومشکیپوشان پیدا نکرده و حسرتی طولانی را برای هواداران رقم زده است.
مطر در جریان گفتگو با پادکست «سوپر هتریک»، با تمجید از غنای فنی اسکواد فعلی الوحده تأکید کرد که ابزارهای لازم برای موفقیت در اختیار باشگاه است، اما بهرهبرداری حداکثری از این پتانسیل، مستلزم پیادهسازی یک استراتژی فنی منحصربهفرد و متناسب با توانمندی بازیکنان است.
کاپیتان سابق الوحده با نگاهی دقیق به ساختار دفاعی تیم و حضور مهرههای کارآمدی چون علاءالدین زهیر، لوکاس پیمنتا و ساشا ایوکوویچ، معتقد است که میراث ژوزه مورایس باید به مربیای سپرده شود که به سیستم «سه مدافع» باور قلبی داشته باشد. او در این راستا، توماس توخل (سرمربی فعلی تیم ملی انگلیس و معمار موفقیتهای چلسی و دورتموند) را بهعنوان الگوی ایدهآل معرفی کرد و خاطرنشان ساخت که فلسفه مربیگری توخل و استفاده از آرایش سهنفره در قلب دفاع، دقیقاً همان حلقه مفقودهای است که با ویژگیهای فیزیکی و فنی مدافعان فعلی الوحده همخوانی دارد.
به باور اسماعیل مطر، پیادهسازی این سیستم مدرن نه تنها کمربند دفاعی را محکمتر میکند، بلکه توازن تهاجمی تیم را نیز متحول خواهد کرد. او توضیح داد که در چنین قالبی، دوشان تادیچ میتواند با آزادی عمل بیشتری در طراحی حملات مشارکت کند و همزمان، بارِ وظایف تدافعی از روی دوش او و عمر خریبین برداشته میشود تا تمام انرژی خود را صرف گشودن دروازه رقبا کنند. علاوه بر این، هافبکهای جنگندهای نظیر محمد قربانی و عبدالله حمد نیز در این سیستم نقش کلیدی پیدا میکنند؛ چراکه با پوشش فضای جلوی مدافعان، ثبات لازم را برای اجرای برنامههای هجومی فراهم میآورند.
در حال حاضر، الوحده با تصاحب ۳۳ امتیاز در جایگاه سوم جدول ردهبندی ایستاده است. اگرچه فاصله ۱۱ امتیازی با العینِ صدرنشین، دستیابی به جام را در فصل جاری دشوار کرده، اما شاگردان این تیم همچنان امیدوارند. در همین چهارچوب، الوحده شنبه آینده در ورزشگاه راشد دبی به مصاف شبابالاهلی میرود تا دیدار معوقه خود از هفته شانزدهم را برگزار کرده و با کسب پیروزی در این نبرد حساس، به روند صعودی خود در جدول ادامه دهد.