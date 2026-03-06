خبر خوش برای اینزاگی در آستانه دیدارهای حساس

به گزارش ایلنا، شامگاه چهارشنبه، کمپ تمرینی الهلال شاهد حضور مجدد فوق‌ستاره فرانسوی بود؛ کریم بنزما پس از اتمام موفقیت‌آمیز دوره درمانی و پشت سر گذاشتن تمرینات بازتوانی برای بهبود آسیب‌دیدگی عضله ران، بار دیگر در تمرینات گروهی تیمش آفتابی شد.

این مهاجم باتجربه که به دلیل مصدومیت، شانس حضور در دو رقابت پیشین الهلال مقابل تیم‌های التعاون و الشباب را از دست داده بود، اکنون چراغ سبز کادر پزشکی را دریافت کرده و آماده است تا در تقابل شامگاه جمعه برابر النجمه به میدان برود.

حضور دوباره بنزما در ترکیب، قدرت انتخاب و انعطاف تاکتیکی سیمونه اینزاگی، سکان‌دار ایتالیایی الهلال را به شکل قابل‌توجهی ارتقا می‌دهد. اینزاگی که به دنبال تثبیت دوباره اقتدار تیمش است، پس از آنکه در دو مسابقه پیاپی مقابل الاتحاد و التعاون امتیاز از دست داده بود، با پیروزی در دربی اخیر برابر الشباب دوباره روحیه برد را به کالبد «الزعیم» دمید و حالا قصد دارد این روند صعودی را حفظ کند.

در همین راستا، آبی‌پوشان ریاض در اندیشه آن هستند تا در چارچوب هفته بیست‌وپنجم لیگ حرفه‌ای عربستان، با عبور از سد النجمه در ورزشگاه کینگدام آرنا، جایگاه خود را مستحکم‌تر کنند.

در سوی دیگر و در بخش گزارش‌های پزشکی، ناصر الدوسری که از ناحیه انگشت پا دچار آسیب‌دیدگی شده است، همچنان مراحل بازتوانی و برنامه‌های درمانی خود را در کلینیک تخصصی باشگاه سپری می‌کند تا پس از بهبودی کامل، شرایط همراهی دوباره تیم را به دست آورد.

