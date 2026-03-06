به گزارش ایلنا، فرناندز که پس از درخشش در هالیوود هرگز عشق خود به فوتبال را پنهان نکرده بود، اخیراً در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی تیم «ال‌پاسو لوکوموتیو» (تیم حاضر در سطح دوم فوتبال آمریکا - USL) دیده شده است. او آخر هفته گذشته در یک مسابقه پیش‌فصل، ۳۰ دقیقه برای این تیم به میدان رفت و طبق گزارش «ال‌پاسو تایمز»، تمرینات فشرده‌ای را نیز پشت سر گذاشته است.

اشتیاق او برای بستن قراردادی تمام‌وقت به قدری جدی است که انتظار می‌رود تکلیف نهایی این انتقال تا پایان همین هفته مشخص شود. گفتنی است ال‌پاسو تنها مقصد احتمالی او نیست؛ چرا که فرناندز پیش از این با یکی از تیم‌های لیگ «نکست پرو» نیز تمرین کرده و حتی در یک بازی دوستانه موفق به گلزنی شده بود.

برای درک چرایی این بازگشت دیرهنگام، باید به گذشته حرفه‌ای فرناندز در مکزیک رجوع کرد. او پیش از آنکه خاک صحنه را لمس کند، یک فوتبالیست جدی در زادگاهش، گوادالاخارا بود. کریستو سابقه بازی در تیم «استودیانتس تکوس» را در دسته‌های دوم و سوم مکزیک دارد و حتی در لیگ برتر پورتوریکو برای تیم «گوایاما» پا به توپ شده بود.

اما در ۱۵ سالگی، یک مصدومیت ویرانگر از ناحیه زانو، رویاهای او را برای رسیدن به قله‌های فوتبال نابود کرد. همین حادثه تلخ مسیر زندگی او را تغییر داد و او را برای تحصیل در رشته بازیگری راهی بریتانیا کرد؛ مسیری که در نهایت به نقش‌آفرینی در سریال برنده جایزه امی ختم شد.

موفقیت‌های فرناندز در بازیگری خیره‌کننده بوده است. او در سال ۲۰۲۲ جایزه معتبر انجمن بازیگران فیلم (SAG) را برای بهترین اجرای گروهی دریافت کرد و در سال ۲۰۲۴ نیز مجدداً نامزد این جایزه شد. با این حال، تعهد فعلی او به فوتبال حرفه‌ای، ابهاماتی را درباره حضورش در فصل چهارم سریال «تد لاسو» که قرار است تابستان امسال پخش شود، ایجاد کرده است.

اکنون دنیای ورزش و سینما منتظرند تا ببینند آیا ستاره‌ای که با فریادهای «فوتبال زندگی است» تماشاگران را به وجد می‌آورد، می‌تواند در ۳۵ سالگی کفش‌های استوک‌دار را جایگزین گریم‌های هالیوودی کند و به یازده سالگیِ ناتمام خود در زمین چمن پایان دهد یا خیر.

انتهای پیام/