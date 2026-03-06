فرمان جدید ژسوس برای جانشینی رونالدو

به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سکان‌دار پرتغالی زردپوشان، در تمرینات روز پنجشنبه دو برنامه تاکتیکی مجزا را برای عبور از بحران غیبت رونالدو محک زد. در این تمرین که در مجموعه «دار النصر» برگزار شد، ابتدا «عبدالله الحمدان» در نقش مهاجم نوک به میدان رفت. اما در ادامه، ژسوس با چرخشی تاکتیکی، «سادیو مانه» را به قلب خط حمله برد. در این آرایش جدید، «آنجلو گابریل» برزیلی از میانه میدان (در کنار مارسلو بروزوویچ) به پست وینگر چپ منتقل شد و «عبدالله الخیبری» برای تقویت کمربند میانی به ترکیب اضافه گشت.

با قطعی شدن غیبت برنده پنج توپ طلا، ژسوس در نظر دارد «آنجلو گابریل» را به عنوان هشتمین بازیکن خارجی در فهرست مسابقه قرار دهد؛ بازیکنی که در دو دیدار اخیر از لیست تیم کنار گذاشته شده بود. انتظار می‌رود در بازی شنبه شب، عبدالله الحمدان در نوک پیکان حمله قرار بگیرد و از حمایت مستقیم سادیو مانه و «ژوائو فلیکس» در فاز هجومی بهره‌مند شود. با این حال، تصمیم نهایی درباره ترکیب اصلی پس از آخرین تمرین پیش از مسابقه اتخاذ خواهد شد.

باشگاه النصر رسماً اعلام کرد که آزمایش‌های پزشکی، آسیب‌دیدگی عضلانی کریستیانو رونالدو در جریان دیدار مقابل الفیحاء را تأیید کرده است. در حال حاضر، رونالدو برنامه درمانی و بازتوانی ویژه‌ای را آغاز کرده و کادر پزشکی به طور مداوم وضعیت او را برای تعیین زمان دقیق بازگشت به تمرینات گروهی زیر نظر دارد.

النصر که هفته گذشته با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل الفیحاء در المجمعه، با ۶۱ امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم کرد، اکنون با اختلاف ۲ امتیازی نسبت به الاهلی (تعقیب‌کننده اصلی) به دنبال سه امتیاز خانگی است. حریف آن‌ها، تیم نئوم، با ۳۲ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد و شنبه شب در ریاض میهمان صدرنشین لیگ حرفه‌ای عربستان خواهد بود.

