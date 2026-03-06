به گزارش ایلنا، ناامنی‌های مکزیک همواره یکی از نگرانی‌های بزرگ و دغدغه‌های اصلی در مورد میزبانی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است. در همین راستا، رئیس‌جمهور این کشور خبر داد که برای بررسی دقیق این موضوع، نشستی با مسئولان فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) برگزار خواهد شد. این اظهارات درست پس از موج جدید خشونتی مطرح شد که به دنبال کشته شدن یک قاچاقچی مواد مخدر مکزیکی در جریان یک عملیات نظامی در ایالت «خالیسکو» واقع در غرب این کشور رخ داد.

شینباوم در نشست خبری صبحگاهی خود با اشاره به تدابیر ویژه دولت برای این مسابقات گفت: «عملیاتی که توسط وزارت امنیت، وزارت دفاع، نیروی دریایی، مرکز ملی اطلاعات و همچنین با هماهنگی پلیس‌های ایالتی در حال انجام است، بسیار مهم است و تقریباً از یک سال پیش روی آن کار شده است. در واقع امروز جلسه‌ای با فیفا برای بررسی این موضوع و مسائل دیگر برگزار می‌شود.»

رئیس‌جمهور مکزیک اگرچه جزئیات دقیقی درباره افراد شرکت‌کننده در این جلسه ارائه نکرد، اما یادآور شد که اخیراً گفت‌وگویی با جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، داشته است؛ دیداری که در آن، اینفانتینو اعتماد کامل خود را به مکزیک به‌عنوان یکی از میزبانان اصلی این رقابت‌ها ابراز کرده است.

شینباوم در پایان صحبت‌های خود با دادن اطمینان خاطر به هواداران فوتبال در سراسر جهان تأکید کرد: «امنیت تضمین شده است و نظارت و کنترل کافی وجود خواهد داشت تا هیچ مشکلی پیش نیاید و جام جهانی به رویدادی بزرگ و آرام تبدیل شود؛ جایی که بازدیدکنندگان بتوانند با خیالی آسوده برای تفریح به آن بیایند.»

