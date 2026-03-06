شوخی جالب گلاسنر با اسماعیل سار در رختکن کریستال پالاس
سرمربی کریستال پالاس با بیان یک خاطره جالب از اسماعیل سار، به شوخی گفته است که در یکی از صحبتهایش به این بازیکن گفته «بینیات خیلی بلند است».
به گزارش ایلنا، اولیور گلاسنر، سرمربی تیم کریستال پالاس، در گفتوگویی درباره فضای رختکن تیمش به یک شوخی جالب با اسماعیل سار اشاره کرد.
او توضیح داد که در یکی از لحظات تمرین یا رختکن، خطاب به مهاجم سنگالی تیم گفته است: «به اسماعیل سار گفتم بینیات خیلی بلند است»، جملهای که در قالب یک شوخی دوستانه مطرح شده است.
گلاسنر با بیان این موضوع تلاش داشت فضای صمیمی میان اعضای تیم را توصیف کند؛ فضایی که به گفته او میتواند به ایجاد روحیه بهتر در میان بازیکنان کمک کند.
اسماعیل سار در فصل جاری یکی از بازیکنان مهم کریستال پالاس محسوب میشود و کادر فنی این تیم امیدوار است با ادامه عملکرد مثبت او، نتایج مطلوبی در ادامه رقابتها کسب کند.