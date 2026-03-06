سایه وحشتناک بر سر مهیجترین لیگ جهان؛
با هجوم کارت های رنگی: آژیر قرمز به صدا درآمد
در کوران نبردهای نفسگیر لیگ برتر انگلیس برای فتح جام، کسب سهمیه و فرار از سقوط، سایه شوم محرومیت ستارههای کلیدی به کابوسی تمامعیار برای سرمربیان بدل شده است.
به گزارش ایلنا، در حساسترین مقطع از فصل لیگ برتر انگلیس و در شرایطی که تیمهای پایین جدول با چنگ و دندان برای فرار از سقوط میجنگند، خطر از دست دادن بازیکنان کلیدی به یکی از بزرگترین نگرانیهای سرمربیان تبدیل شده است. در این روزهای سرنوشتساز، هیچ تیمی دوست ندارد مهرههای تأثیرگذارش را به دلیل دریافت کارتهای زرد بیمورد از دست بدهد؛ اما قانون انضباطی لیگ برتر در این خصوص چه میگوید؟
طبق قوانین اتحادیه فوتبال انگلیس، مسابقه سیودوم هر تیم نقطه عطف و مرز نهایی برای اعمال محرومیتهای ناشی از تجمع کارتهای زرد محسوب میشود. فرمول در نظر گرفته شده در این بخش بسیار ساده اما بیرحمانه است: اگر بازیکنی پیش از رسیدن به بازی سیودوم تیمش، مجموعاً ۱۰ کارت زرد دریافت کند، بلافاصله برای دو مسابقه از همراهی تیم خود محروم خواهد شد.
پیش از این، اولین خط قرمز مسابقات در هفته نوزدهم قرار داشت؛ جایی که دریافت ۵ کارت زرد، یک جلسه محرومیت به همراه داشت. با این حال، پایان هفته سیودوم نیز پایان ماجرا نیست و قانون سختگیرانهتری برای انتهای فصل وجود دارد. در صورتی که بازیکنی تا پیش از سوت پایان فصل از مرز ۱۵ کارت زرد عبور کند، با جریمهای بسیار سنگینتر روبهرو شده و سه بازی نقرهداغ خواهد شد.
با نزدیک شدن به این هفتههای حساس، نام چند بازیکن بیش از سایرین در منطقه خطر به چشم میخورد. در حال حاضر چهار بازیکن با دریافت ۹ کارت زرد دقیقاً در لبه پرتگاه قرار دارند و تنها یک اخطار دیگر، آنها را دو جلسه از میادین دور خواهد کرد. در این فهرست، نام آندره، ژائو گومز و یرسون موسکورا (هر سه از تیم ولورهمپتون) به همراه لوییس دانک، مدافع برایتون دیده میشود. وضعیت برای تیم ولورهمپتون که سه بازیکن اصلی خود را در آستانه محرومیت میبیند، به مراتب نگرانکنندهتر از سایر تیمهاست.
علاوه بر این نفرات، گروه دیگری از ستارگان نیز با داشتن ۸ کارت زرد، خطر را در کمین خود احساس میکنند و کوچکترین بیاحتیاطی میتواند آنها را به منطقه قرمز بفرستد. الکس خیمنز و مارکوس سنسی از بورنموث، کایل واکر از برنلی، مویزس کایسدو و انزو فرناندز از چلسی، تیم ایروگبونام از اورتون، برناردو سیلوا از منچسترسیتی، جوئلینتون از نیوکاسل و کریستین رومرو از تاتنهام، نفراتی هستند که باید در بازیهای پیش رو به شدت محتاط باشند.
بازیکنان 9 کارته (در لبه پرتگاه):
• آندره (ولورهمپتون)
• ژائو گومز (ولورهمپتون)
• یرسون موسکورا (ولورهمپتون)
• لوییس دانک (برایتون)
بازیکنان 8 کارته (خطر در کمین است):
• الکس خیمنز (بورنموث)
• مارکوس سنسی (بورنموث)
• کایل واکر (برنلی)
• مویزس کایسدو (چلسی)
• انزو فرناندز (چلسی)
• تیم ایروگبونام (اورتون)
• برناردو سیلوا (منچسترسیتی)
• جوئلینتون (نیوکاسل)
• کریستین رومرو (تاتنهام)
اکنون باید دید در این روزهای پرالتهاب لیگ جزیره، کدام یک از این ستارهها میتوانند هیجان و اعصاب خود را کنترل کنند و کدام یک با دریافت کارتهای رنگی، در حساسترین روزهای فصل دست سرمربی خود را در پوست گردو خواهند گذاشت.