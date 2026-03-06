به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار تیم‌های النصر و نیوم در رقابت‌های فوتبال عربستان، گزارش‌هایی درباره ترکیب احتمالی این تیم منتشر شده است. بر اساس گزارش روزنامه الشرق الاوسط، کادر فنی النصر قصد دارد در این مسابقه از چند بازیکن شاخص در خط میانی و حمله استفاده کند تا قدرت تهاجمی تیم افزایش یابد.

طبق این گزارش، در خط حمله و میانه میدان النصر احتمال حضور عبدالله الحمدان، ژوائو فلیکس، سادیو مانه، کینگزلی کومان، آنجلو گابریل و مارسلو بروزوویچ وجود دارد.

حضور این بازیکنان می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌های تاکتیکی النصر برای این دیدار داشته باشد؛ تیمی که با اتکا به ستاره‌های بین‌المللی خود به دنبال کسب نتیجه مطلوب در ادامه رقابت‌های فصل است.

با این حال ترکیب نهایی النصر برای دیدار مقابل نیوم به تصمیم نهایی کادر فنی و شرایط آمادگی بازیکنان در آستانه مسابقه بستگی خواهد داشت.

